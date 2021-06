Diego Schwartzman lo volvió a conseguir: por tercera vez en su carrera se instaló en los cuartos de final de Roland Garros, gracias a su victoria en tres sets ante el alemán Jan Lennard Struff, en un partido en el que mostró muchos altibajos, pero que superó con solvencia en los momentos importantes del juego. Su posible rival en los cuartos de final puede ser el español Rafael Nadal.

Poco más de tres horas necesitó Schwartzman para vencer por 7-6 (11-9), 6-4, 7-5 al alemán para llegar por quinta ocasión a los cuartos de final de un Grand Slam. El argentino sintió la presión por la gran chance que tenía por delante y no mostró su mejor nivel, pero le alcanzó con su inteligencia, su espíritu de lucha y su capacidad de supervivencia para llevarse la victoria. "Sabía que estaba ante una gran oportunidad y la tensión me jugó una mala pasada", reconoció el Peque ni bien terminó el encuentro. "Fue muy duro. No me sentí cómodo y jugué con lo que había hoy", remarcó el argentino.

El comienzo del "Peque" no pudo ser peor, con dos quiebres seguidos sobre su saque y una desventaja de 5-1 y saque para Struff. Y si bien el alemán tuvo cuatro chances para cerrar el set, Schwartzmann las levantó para recuperar uno de los quiebres. En los dos siguientes games superó otras dos oportunidades para llegar a forzar un tie break impensado minutos antes. En el desempate, la iniciativa fue del argentino, que igualmente debió levantar el séptimo set point del parcial, hasta que en su cuarta ocasión pudo asegurar el primer segmento.

"Cuando gano el primer set siento que voy a ganar el partido", dijo Schwartzman tras la victoria, aunque todavía faltaba mucho por batallar. Con el segundo parcial en el bolsillo, el tercero parecía un trámite cuando se colocó 4-0 y servicio. Sin embargo, el alemán no se rindió y recuperó la desventaja para emparejar el desarrollo. Así llegaron hasta el duodécimo juego, cuando Schwartzman aprovechó su primer match point para cerrar el partido y asegurar su pasaje a los cuartos de final.

Sin set perdidos en lo que va del certamen, el décimo favorito ahora espera al ganador del duelo entre el español Rafael Nadal y el joven italiano Jannik Sinner. El 13 veces campeón de Roland Garros fue su verdugo en las semifinales del año pasado, por lo que sería una gran revancha para el argentino si se repite el cruce.