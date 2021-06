El actor Gino Renni, de 78 años, fue internado por un cuadro de neumonía bilateral leve derivada del coronavirus. “Estoy siendo tratado con oxígeno y un anticoagulante”, confirmó el actor.

“Empecé con los síntomas la semana pasada. Tenía catarro y el sábado comencé a levantar temperatura (37.6), el domingo a la mañana llegué a 38 y por la tarde llegué a casi 39″, contó Renni, quien ya recibió dos dosis de la vacuna de Sinopharm.

“Mi médico me dijo que me hisope y me haga una tomografía. Bueno, acá estamos -relató el actor que está en una sala común en el Instituto del Diagnóstico-. Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxígeno y un anticoagulante”.

Renni aseguró que está “preocupado y decaído” y que la internación coincide con el día de su cumpleaños. El actor estaría respondiendo bien al tratamiento inicial. “En las próximas horas mi médico me dirá cómo seguimos”, agregó.