Ante el aumento vertiginoso de los casos con la consiguiente ocupación de camas, la ministra de salud declaró: “Veremos en Santa Fe cosas que nunca pensamos ver”. Las dificultades que se nos presentan a los trabajadores a la hora de conseguir una cama de cuidados críticos ha llevado a tener pacientes esperando horas para una derivación, ambulancias deambulando sin encontrar lugar, respiradores en las guardias y hasta pacientes siendo respirados manualmente por mucho tiempo. Con el Protocolo de Limitación Terapéutica buscan poner en nuestras manos definir quién tiene acceso y quién no a asistencia mecánica respiratoria, cuando todavía no han agotado todos los medios para sumar más camas ventiladas. El gobernador Perotti ha repetido la frase que “respiradores hay, el problema son los recursos humanos”. Deben dejar de falsear la realidad si no quieren seguir siendo responsables de las situaciones “que no quieren ver”. Además de disminuir la circulación viral (con sostenimiento económico de los sectores afectados) y la vacunación, deben tomar las medidas urgentes que SiPrUS ha planteado:

* Ofrecimiento de aumentar la carga horaria hasta 48 horas para los profesionales que están en las terapias, guardias e internación. Esto deben hacerlo con cargos en blanco y que continúen en funciones una vez finalizada la pandemia.

* Pase a planta para el recurso incorporado en estos espacios durante la pandemia. Creación de cargos full-time.

* Reconocimiento profesional para lxs licenciadxs en enfermería.

El gobernador, los ministros de Economía y de Salud deben priorizar la vida de lxs santafesinxs y dejar de guardar los fondos del superávit fiscal en plazos fijos. Con 200 nuevos cargos y 50 dedicaciones exclusivas resolveríamos muchos de estos problemas. Tienen la solución en sus manos.

Diego Ainsuain

Presidente del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus)