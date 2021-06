En la casi media hora de conferencia que ofreció el entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni, en la previa del partido ante Colombia que cierra la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la formación quedó aún como un misterio, aunque el DT abrió la posibilidad de salir con línea de cinco en Barranquilla, pero sus palabras dejaron claro su diagnóstico: falta gol y mejorar la creación para allanar el camino a la red.

Scaloni no confirmó a los once que saldrán este martes ante el combinado cafetero a cerrar la octava fecha del clasificatoria rumbo a Qatar 2022. El conductor argentino esperará hasta la última práctica, por la tarde de este lunes, y hasta último momento en su estratagema mental para definir al elenco titular. "Lo tengo casi definido. En el entrenamiento de esta tarde voy a evaluar a dos jugadores, que la idea es que jueguen", explicó.

Misterio: nombres y sistemas

Consultado sobre si Gonzalo Montiel y Giovani Lo Celso eran esos dos interrogantes, detalló: "No sólo son esos dos, también está Exequiel Palacios, que volvió el otro día. Lógicamente, el sistema no será en base a los jugadores. Sabemos muy bien cómo queremos jugar y lo importante es que tengamos a todos disponibles. Si están todos bien, la idea la tengo, pero hasta esta tarde no lo voy a saber".

Entre la incógnita sobre el equipo que enfrentará a los dirigidos por Reinaldo Rueda en Barranquilla, este martes desde las 20, Scaloni dejó entrever la posibilidad de una variante: jugar con tres centrales y dos laterales volantes. "Cada vez que enfrentamos a un rival, buscamos la manera de hacerle daño -precisó-. Contra Colombia, puede ser una posibilidad jugar de esta manera. Intentamos ser flexibles y sabemos bien que tenemos centrales que lo pueden hacer".

Si cambia el esquema y hace efectiva la posibilidad que mencionó, la formación sería: Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Martínez Quarta y Acuña; De Paul, Paredes y Lo Celso; Messi y Lautaro Martínez. Por su parte, si no cambia el sistema, se espera que sean los mismos que salieron con Chile con los ingresos de Montiel (por Foyth), Otamendi (por Martínez Quarta) y Lo Celso (por Ocampos).

El gol y sus caminos, ésa es la cuestión

Su parecer sobre lo hecho ante Chile y sobre la búsqueda que planea para la Selección confluyeron en un diagnóstico, que posiblemente se intente mejorar ante Colombia y en el andar del equipo en la Copa América que se viene. Los caminos hacia la definición y la concresión en sí misma fueron las dos cuestiones que el DT señaló como los puntos a trabajar.

"Hay que mejorar el ser más completos de cara al gol: que el equipo llegue más y que, cuando lleguemos, seamos concretos -analizó Scaloni-. Terminamos el partido con tres o cuatro delanteros, pero eso no te garantiza hacer goles. Hay que ocupar bien los espacios, sabiendo por dónde atacar al rival, y por ahí vendrán las situaciones, no sólo por encerrar al rival. No estamos sufriendo en la marca; si es en algo, sería en concretar mucho más. Creo que tenemos que crear muchas más ocasiones y concretar. Es lo que queremos todos. A nivel defensivo no creo que estemos sufriendo. Mañana hay que tomar ciertos recaudos porque Colombia es un equipo con mucho potencial".

"No creo que hayamos sufrido ante Chile, que además pateó dos veces al arco en todo el partido -agregó el conductor santafesino-. El equipo mantuvo una línea de juego, siempre siendo protagonista, y a nivel defensivo se hizo un muy buen partido, mas allá de la pelota parada y un tiro cruzado de Vargas: aún teniendo un equipo peligroso en ataque, no nos comprometieron".

"Estamos tranquilos de estar en nuestra casa"

Aunque se refirió escuetamente a la cuestión, el DT también habló de la polémica Copa América: "Sabemos lo que saben ustedes: que se juega. El grupo está consciente de eso, no hay más nada para agregar". Además, se refirió a la tranquilidad que les genera la posibilidad de hacer base en el predio de Ezeiza durante todo el torneo y sólo viajar a los partidos en Brasil el día anterior: "Nosotros lo que dijimos era que queríamos hacer base en el predio y eso se autorizó. Nos transmite, lógicamente, un poco más de tranquilidad. Lo que pase a partir de ahora no será decisión nuestra. Estamos bastante tranquilos de estar en nuestra casa, pero la preocupación sigue estando como en el esto de las selecciones".

Con respecto al plantel, el DT sólo agregó que Sergio Agüero "está falto de ritmo y tendrá que ir mejorando sus condiciones" (sólo tuvo un entrenamiento con la Selección, tras sumarse último a Ezeiza) y que la situación de Lucas Alario (lesionado en el tendón del muslo derecho, en competencia con el Bayern Leverkussen) hoy "no tiene definición", aunque aclaró que la idea es esperar porque quisieran contar con él para la Copa América.

Por último, Scaloni dejó entrever su enojo respecto de lo que sucede con Franco Armani, que no pudo viajar a Colombia por haber dado positivo de Covid aún tras su contagio el pasado 15 de mayo: "Lo de Franco me molesta y bastante. Sabemos muy bien que no tiene posibilidades de contagiar a nadie. Lo peor para un futbolista es no poder acompañar a sus compañeros, y eso nos está molestando. Además, no sabemos cuándo estará apto para jugar. Es un problema no saber cuándo va a estar disponible; para el cuerpo técnico es difícil y a su cabeza no le está haciendo bien".