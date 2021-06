El director deportivo del Bologna, Walter Sabatini, abrió la puerta para un posible regreso del chileno Gary Medel a Boca Juniors.

"Medel es un jugador importante para el club, un gran chico. Le queda un año más de contrato con nosotros, sabemos del interés de Boca, pero no sabemos qué pasa por la cabeza de Medel", señaló Sabatini en declaraciones a La Tercera de Chile, y añadió: "La decisión de quedarse está en manos del jugador. Nosotros tenemos un respeto enorme por su trabajo, es un futbolista que ha sido un gran aporte para el equipo".

De esta manera, Boca podría cumplir el deseo del vicepresidente Juan Román Riquelme, quien fue compañero del defensor del seleccionado de Chile y busca repatriarlo.



Quien ya volvió al conjunto de la Ribera es el lateral derecho Marcelo Weigandt, que se despidió de Gimnasia La Plata después de finalizar su préstamo con el Lobo.



"Por este medio quería despedirme del club que me abrió las puertas, gracias por cada momento hermoso, desde el primer día que llegué me sentí muy feliz, gracias a todos los que conforman esta hermosa institución, también agradecer a los triperos y triperas por el cariño inmenso que me hacían llegar. Los voy a llevar por siempre en mi corazón, gracias por todo", expresó el defensor.



Weigandt tenía contrato hasta diciembre en el elenco platense, pero Boca hizo uso de una cláusula para recuperarlo en este receso de cara a la próxima temporada.



Mercado caliente en la Ribera

En cuanto a las incorporaciones, Norberto Briasco, el delantero de Huracán que está en carpeta para sumarse al Xeneize, declaró a TyC Sports: "Desde que era chico, tanto mi familia como yo tenemos el sueño de que juegue en Boca".



"Yo creo que es un momento clave para mí y para el club, para que tenga un ingreso de plata que necesita. En lo personal necesito pegar este salto, por la edad que tengo, y nada más lindo que pegar el salto a Boca. Esperemos que en el transcurso de estos días se pueda terminar de cerrar la operación para el bien de todos", deseó el atacante.



Respecto de las salidas, ya con Esteban Andrada a un paso del Rayados de Monterrey de México, otro que podría dejar la institución es Nicolás Capaldo. El mediocampista seguiría su carrera en el RB Salzburg de la liga austríaca a cambio de aproximadamente 6 millones de dólares.

Con las salidas del arquero y el volante, Boca sumaría así ocho bajas, dado que no cuenta ya con Emmanuel Mas, Leonardo Jara, Julio Buffarini, Carlos Tevez y Mauro Zárate, al tiempo que Franco Soldano tampoco seguirá después de junio.