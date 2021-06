Desde Santa Fe

La declaración de la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann se convirtió ayer en el gran secreto de la Legislatura. La comisión de Juicio Político la invitó para que ampliara la denuncia que formalizó en marzo contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, pero la legisladora no la ratificó. Es más, dijo que Sain ya no es ministro, por lo tanto, el artículo 98 de la Constitución de Santa Fe impide iniciarle juicio político porque ya no está en el gabinete. El planteo enmudeció a la comisión que no tuvo más alternativa que cerrar la causa. Esa fue el primer impacto. Porque después Lehmann siguió con varias cuestiones: criticó al Senado por “darle impunidad” al senador Armando Traferri y consideró una “vergüenza” que éste hubiera querellado a los fiscales que pidieron su desafuero. Habló de “connivencias entre el delito y sectores de la policía, la política y el Poder Judicial” y hasta dejó definiciones que un diputado que la escuchaba anotó en su libreta de apuntes: el Frente Progresista dejó una provincia “en descomposición” en materia de seguridad. “Santa Fe es un narco estado”. “Y hoy los que critican (al gobierno de Omar Perotti) parece que se bañaron en agua bendita cuando fueron parte de pactos con el narcotráfico”.

El testimonio de Lehmann no se documentó en una versión taquigráfica, pero sí se registró en un video que estará disponible para los integrantes de Juicio Político, con la condición de mantener el secreto, que no se filtre a la prensa, según trascendió en corrillos legislativos.

Lehmann no ratificó el pedido de juicio político a Sain por aquel audio que se viralizó a principios de marzo y que su reemplazante en el gabinete, Jorge Lagna, dijo que era “robado”. Ella explicó que no sabía de qué fecha era la escucha y si la sustrajeron o no de una conversación privada o si era pública, pero señaló que las expresiones de Sain que difundieron los medios le parecieron “espantosas”, “repudiables”, “groseras”.

“El contenido de la denuncia tenía que ver con esos dichos de Sain”. Pero tuvo su “efecto”. Sain renunció, ya no está en el gabinete, el artículo 98 de la Constitución de Santa Fe impide iniciarle juicio político a quien no es ministro. “Por lo tanto, no ratifico la denuncia en relación al juicio político”, dijo Lehmann. Fue la primera sorpresa de su auditorio.

Pero después, la diputada de la Coalición Cívica se despachó contra el último gobierno del Frente Progresista que dejó una “situación gravísima en materia de seguridad”. “Un desastre”, la calificó. “Saín no logró desmantelar esto”. “Pero para saber si la gestión de Sain fue mala hay que compararla con algo y la verdad, que lo del gobierno anterior fue desastroso porque ahí se instaló esta connivencia entre el delito y sectores de la policía, la política y el poder judicial”. “Hoy algunos que critican parecen que se bañaron en agua bendita cuando fueron parte de los pactos con el narcotráfico”.

En su inventario, Lehmann recordó dos hechos: el ataque a balazos a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, en octubre de 2013, y dos meses después, el asesinato del empresario Luis Medina. Acerca del atentado, la legisladora criticó al ex mandatario por retirar la querella y sobre el segundo caso, opinó que la investigación fue “oscura”.

“Lehmann enmudeció a la comisión que tiene mayoría del socialismo”, dijo a Rosario 12 uno de los testigos. Ayer, la asistencia era completa porque se renovaron autoridades y fue electo presidente el contador Nicolás Aimar, quien asumió su banca en reemplazo de Miguel Lifschitz. “Quedaron todos en silencio, dijeron que no compartían algunas valoraciones, pero como no había ratificado la denuncia, iban a cerrar la instancia en Juicio Político y le pasarían todos los antecedentes a la comisión de Acuerdos”.

-¿Hubo versión taquigráfica?-preguntó este diario.

-No, pero hay un audio que estará disponible para los integrantes de Juicio Político, con la condición de que no se filtre a la prensa –contestó.