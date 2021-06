"Agachate que se van a tirar con todo." Ese fue el pronóstico de la reunión que tendrán este martes a las 18 los integrantes de la conducción de Juntos por el Cambio. Tras un fin de semana turbulento en el que pasaron cosas: Patricia Bullrich la apuró a María Eugenia Vidal para que defina si será candidata (y le reclamó que, de serlo, se postule en territorio bonaerense); Jorge Macri, por su parte, dijo que era "casi caprichosa" la idea de Horacio Rodríguez Larreta de candidatear a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Todas internas del PRO expuestas entre integrantes que volverán a verse las caras. A esto hay que sumarle la posible candidatura de Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires y que, desde el radicalismo, Alfredo Cornejo sigue repitiendo que Mauricio Macri "no es el único líder" del espacio.



El cónclave de Juntos por el Cambio será un encuentro nuevamente presencial, tras varios zooms en los que tomaron distancia (en todos los sentidos posibles). El primer encuentro donde se vieron las caras en persona fue en abril y tuvo como objetivo definir la posición del espacio sobre la postergación de las PASO y ocurrió en medio de fuertes internas, sobre todo dentro del PRO entre quienes se alinean con Macri y quienes siguen a Larreta. Este encuentro ocurrirá luego de un fin de semana donde muchos de los conflictos quedaron expuestos de forma pública.



En primer lugar, quedó claro que hay una disputa por las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires entre Macri y Larreta. El ex presidente la quiere a Patricia Bullrich primera candidata en la lista de Diputados y ella ya asumió ese lugar y piensa ir a internas en las PASO si es necesario. El jefe de Gobierno, en tanto, cree que no le conviene el perfil de la presidenta del PRO en una elección en su distrito y, además, no quiere darle la posibilidad de sacar una cantidad de votos que luego la posicione para sucederlo en el Gobierno porteño. Larreta piensa que Vidal podría representar mejor al espacio en la Ciudad, pero la ex gobernadora bonaerense aún no tomó una decisión. Y no la tomará hasta, por lo menos, fines de este mes, cuando regrese de un viaje.

Bullrich tomó nota y salió a apurarla. Dijo que su indefinición "no ayuda a Juntos por el Cambio" y le dio recomendaciones de dónde presentarse, si quiere ser candidata: “Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento tiene que ver más con el 2023 que con el presente. No ayuda". Esto es lo que piensa Macri y lo que le dijo a Vidal, según ella misma admitió. "No podemos estar a la espera de si alguien se decide o no", se quejó Bullrich de Vidal, quien lo único que contestó es que todavía faltan dos meses para el cierre de listas. En su entorno, indican que algunas personas en el espacio "están demasiado ansiosas".



En segundo lugar, quedó a la vista una disputa por la candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Desde que se formó el Grupo Dorrego, que reúne a los intendentes PRO, quedó claro que no estaban dispuestos a que Larreta les impusiera un candidato de otro distrito: el vicejefe Diego Santilli. Esto fue planteando por este grupo de maneras más o menos sutiles, pero el intendente de Vicente López, Jorge Macri, parece haberse cansado de darse a entender con medias palabras. "No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena casi a un capricho, de querer cruzar candidatos (de distrito)", dijo. Jorge Macri participaba el lunes por la noche de un Zoom con Vidal y buena parte de los intendentes bonaerenses del PRO, que conforman la mesa del PRO de la provincia de Buenos Aires. No se esperaban grandes novedades de ese encuentro.



En tercer lugar, Macri en su paso por Córdoba detonó otra interna al elogiar al gobernador Juan Schiaretti, respaldar a su ex secretario de Turismo Gustavo Santos como potencial candidato a gobernador y cabeza de lista este año, y criticar a sus aliados radicales. Le respondieron desde la Coalición Cívica, desde el espacio de Luis Juez -que piensa competirle al candidato de Macri- y desde el radicalismo, donde Mario Negri y Ramón Mestre también tienen sus planes y no son los del ex presidente.



En el medio de todas estas tesiones llega el encuentro presencial de la cúpula de Juntos por el Cambio. Algunos esperan que sirva para aplacar las internas. Otros imaginan que volarán las tazas de café. Por lo pronto, no están confirmados todos los integrantes. Vidal, por ejemplo, no se sabe si irá a verse las caras con Bullrich: la ex gobernadora no está muy interesada en dar ese debate en este momento y se está preparando para un viaje a Estados Unidos. Por su parte, el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, ya está en ese país del norte y se perderá la reunión.

Quienes seguramente se vean allí son Macri y Cornejo. El titular de la UCR nunca tuvo mucho problema en mostrar lo que piensa del ex presidente. Este fin de semana lo volvió a hacer. "Macri no es el líder único, eso está claro. Hay varios y nadie que se imponga por encima de otros. Ni Macri ni nadie", afirmó sobre las pretensiones que tiene el ex presidente de manejar la birome y poner candidatos suyos en diversos distritos.



Quienes apuestan a aplacar las diferencias quizás recurran a un método que les funcionó en otras ocasiones: concentrar todas las energías en cuestionar al Gobierno nacional. En ese sentido, en el temario estarán la campaña de vacunación, la economía, el Poder Judicial. "Estrategia y posicionamiento", es el nombre genérico de una reunión que tiene como fin acercar posiciones pero que puede terminar con más chispazos.