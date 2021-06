Por algún momento, Diego Schwartzman se pudo ilusionar con dar el gran batacazo de su carrera: ganarle a Rafael Nadal en Roland Garros. Sin embargo, el español ajustó su juego justo a tiempo y lo venció en cuatro sets para instalarse en las semifinales del Abierto parisino.

El español se llevó el primer set por 6-3 en 43 minutos de juego, pero el argentino mostró una gran recuperación en el segundo y se lo quedó por 6-4 en 50 minutos. Y por más que mantuvo la iniciativa en el tercero, Nadal golpeó en el momento justo y se llevó el parcial por 6-4. Allí se acabó el partido y el último segmento fue un decorativo 6-0 para el español.



El "Peque", décimo en el ránking mundial de la ATP, comenzó su duelo ante Nadal (3º) pasadas las 10:30, en el tercer turno de la cancha principal Philippe Chatrier, luego de los dos partidos de cuartos de final del cuadro femenino, en los que la checa Barbora Krejcikova superó a la estadounidense Coco Gauff por 7-6 (8-6) y 6-3 y la griega Maria Sakkari sorprendió a la vigente campeona, la polaca Iga Swiatek, al vencerla por 6-4 y 6-4.

El comienzo mostró ya a un Nadal muy concentrado, que no tuvo inconvenientes para ganar sus primeros dos turnos de saque con su habitual potencia. Schwartzman, algo más errático, pudo sostener su primer turno de servicio y luego necesitó levantar un 15-40 en el segundo para colocarse 2-2 y así mantenerse en juego en los primeros games.

Sin embargo, ya en el sexto juego la presión del español fue insostenible para el argentino. Los golpes profundos de Nadal dejaron sin opciones al "Peque", que cedió su saque en cero. Pero lo curioso es que el Rey del Polvo pareció desconcentrarse en el siguiente juego, cometió tres errores no forzados seguido, entre ellos una doble falta, para que Schwartzman aprovechara con un espectacular revés paralelo para devolverle el quiebre e irse al descanso apenas 4-3 abajo en el marcador.

Nadal recuperó rápido su nivel de energía y volvió a presionar sobre el saque del Peque para generar otras tres chances de quiebre con un 0-40, sobre todo buscando bolas altas sobre el revés de su adversario.. Y aunque el argentino levantó las tres, una costosa doble falta le dio otra posibilidad al español, que esta vez no lo desaprovechó para romper el servicio de su rival y colocarse 5-3. Y esta vez ya no hubo lugar a la desconcentración y Nadal se aseguró el primer set en 43 minutos de juego.

El comienzo del segundo parcial no pudo ser mejor para Schwartzman, que mostró mucha autoridad para sostener su saque y sorprendió al español para lograr un rápido quiebre y colocarse 3-0. Pero de nuevo Nadal ajustó rápido, devolvió gentilezas en la primera oportunidad que se le presentó y se fue al siguiente descanso ya con el marcador parejo. Así, con cada uno sosteniendo su saque sin mayores problemas llegaron a la fase decisiva del parcial, con un 5-4 a favor del argentino que reflejaba la paridad de este pasaje del encuentro.

Y ahí fue cuando Schwartzman dio un paso al frente: ante un Nadal bastante pasivo, el "Peque" jugó muy agresivo, aprovechó un par de errores del español y buscó el ataque para lograr el quiebre y emparejar el resultado. Así resurgió en el partido y dejó el duelo más abierto de cara al tercer set. Además, le cortó al español una racha de 36 sets seguidos ganados, ya que no perdía uno desde la final de 2019 ante el austríaco Dominic Thiem.

A pesar de semejante logró, el número 10 del mundo no se desenfocó: en sus tres primeros turnos de saque del tercer set siguió con solvencia, llevando la iniciativa y mostrando autoridad ante un Nadal ya no tan cómodo como al inicio. Sólo el enorme oficio del 13 veces campeón en París le permitió seguir parejo en el marcador en este pasaje del juego.

Como Schwartzman no aflojaba y seguía muy agresivo desde el fondo de la cancha y hasta se animaba a definir los puntos en la red, el argentino se colocó 4-3 sin pasar sobresaltos con su saque, a la espera de que Nadal le ofrezciera alguna oportunidad de quiebre.

Pero nada de eso pasó. Nadal se dio cuenta de que podía correr riesgos y salió dominar el juego. Se plantó más adelante, comenzó a mandar con su derecha y se escapó del momento tenso. Y en el siguiente juego mantuvo la postura para sumar sus primeras dos oportunidades de quiebre del parcial. Un globo del argentino que se fue apenas largo le dio la rotura a Nadal, el 5-4 parcial y la posibilidad de sacar para quedarse con el tercer set.

Pasado el mal momento, el número tres del mundo no desaprovechó la ocasión para ganar su servicio en cero, sellar un 6-4 algo mentiroso por el desarrollo del juego y quedarse con la ventaja de dos sets a uno.

El impacto de la posibilidad que se le escapó pareció afectar a Schwartzman, que ya no lució tan sólido como había estado hasta promediar el tercer set. Y Nadal no lo perdonó. Mantuvo la actitud, lo presionó con la derecha y le rompió el saque en la primera oportunidad que tuvo, para comenzar bien pisado el cuarto set. Como el "Peque" no reaccionó rápido, el español siguió con su nueva estrategia y logró otro quiebre para colocarse 3-0 y saque, como para empezar a oler una nueva semifinal en el Bois de Boulogne.

Fue una cuestión de tiempo para que el español ganara nueve juegos consecutivos y se asegurara el triunfo y un nuevo pasaje a la semifinal de su torneo preferido. Ahora se enfrentará en semifinales al vencedor de la eliminatoria entre el serbio Novak Djokovic (1º), máximo favorito al título, y el italiano Matteo Berrettini (9º), quienes se medirán no antes de las 15.

En tanto, este martes el alemán Alexander Zverev (6º) sacó boleto para las semifinales luego de despachar al español Alejandro Davidovich Fokina (46º) por 6-4, 6-1 y 6-1. Además, el griego Stefanos Tsitsipas (5º) eliminó al ruso Daniil Medvedev (2º) por 6-3, 7-6 (3) y 7-5 se estará enfrentando con el alemán en la otra semi.

En el cuadro de damas, avanzaron a semifinales la eslovaca Tamara Zidansek (85º) tras vencer a la española Paula Badosa (35º) por 7-5, 4-6 y 8-6, y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (32º), quien superó en un durísimo partido a la kazaja Elena Rybakina (22º) por 6-7 (2), 6-2 y 9-7.