El vacunatorio provincial ubicado en la ex Rural sumó ayer un espacio con más puestos en el que podrán vacunar seis mil personas por día, aumentando su capacidad en un 50 por ciento. "Una vez que lo pongamos a prueba y veamos cómo funciona, incluso podamos aumentar los turnos, lo cual generaría una mayor velocidad de aplicación de las dosis que van llegando", señaló Ana Paula Milo, directora de Territorios Saludables. Además, la funcionaria consideró que el envío simultáneo de 210 mil turnos el fin de semana pasado obró como efecto contagio, y que desde entonces hubo 50 mil nuevos inscriptos en el registro. En ese marco, y al continuar ampliándose los vacunatorios, la provincia reabrió ayer el registro de vacunadores voluntarios para covid-19. Rosario registró ayer 729 de los 2.815 casos nuevos de coronavirus reportados en Santa Fe.

Con la ampliación inaugurada ayer se sumaron 10 puestos, a los 30 que ya estaban funcionando en el predio de la ex Rural, alcanzando los 40 lugares de vacunación. "Desde que comenzó la campaña nos hemos planteado la estrategia de que debemos colocar lo más rápido posible las vacunas que van llegando, los primeros meses la llegada era más paulatina. En principio se había comenzado en el Galpón 17 con el personal de salud, después surgió la posibilidad de hacerlo en el predio de la ex Rural con un ala, después sumamos otra", dijo Milo.

La funcionaria indicó que a partir de la semana pasada, con la llegada de un número importante de vacunas, que les permite poder completar la vacunación a la población de riesgo de 18 a 59 años en la ciudad, surgió la iniciativa de incorporar una tercera ala. "Esto sumaría un 50 por ciento más de turnos de lo que veníamos dando, de 4 mil vamos a poder llegar a seis mil", precisó.

La directora de Territorios Saludables explicó que cuando se habla de ampliar la capacidad de vacunación; el limitante, como todo lo que ha pasado desde el inicio de la pandemia, es el recurso humano capacitado para llevarlo adelante. En ese sentido, señaló que al habilitar el nuevo pabellón con 10 puestos en el vacunatorio ubicado en la ex Rural, se incorporarán 130 personas por la mañana y otro número similar por la tarde, que se sumarán a las personas que participan de la logística del control de vacunas, las heladeras y del traslado.

Luego de confirmar que seguirán vacunando sábado y domingo, Milo dijo que el envío simultáneo de 210 mil turnos el pasado viernes, un hecho muy importante que puso a prueba el sistema, generó un efecto contagio. "A muchas familias les llegó el turno y eso motivó a familiares que no se habían inscripto a que lo hicieran. Desde el viernes hasta ahora hubo más de 50 mil inscriptos nuevos en el registro, que serán turnados con la llegada próxima de vacunas", detalló la funcionaria provincial. Hasta ayer se inscribieron en el registro provincial 1.684.978 personas, fueron recibidas 1.330.300 vacunas de las que se aplicaron 1.149.870 dosis.

Al ser consultada sobre el envío de turnos a la población de 18 a 59 años sin comorbilidades, teniendo en cuenta que la provincia habilitó a las personas que al inscribirse no indicaron una patología de riesgo poder indicarlo, Milo respondió: "La idea es ir alternando, asignando un porcentaje también porque esa población entre los 50 y los 59 años por más que no tenga una comorbilidad, no deja de ser una población que está activa en cuanto a la productividad y al trabajo".

Con la ampliación de vacunatorios, el gobierno provincial abrió la inscripción de voluntarios y voluntarias que deseen sumarse como vacunadores. La convocatoria comprende a personas mayores de 18 años con experiencia en vacunación, quienes deberán inscribirse en https://servicios.santafe.gov.ar/voluntarios_vacunacion completando nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, correo electrónico, dirección, localidad, formación y/o profesión. En relación a la convocatoria, y a la importancia de la campaña, la ministra de Salud, Sonia Martorano, precisó que "es un llamamiento a enfermeros, auxiliares de enfermería, estudiantes de medicina, a incorporarse al programa de vacunación. Los necesitamos".

Con los 2.815 casos nuevos reportados ayer, Santa Fe suma 366.311contagios desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud provincial informó 51 fallecimientos, un paciente de 94 años con residencia en la ciudad, por lo que en la provincia 5.723 personas murieron por la enfermedad, 1,6% el índice de letalidad. En los efectores públicos provinciales 382 personas permanecen internadas en terapia intensiva, 349 con asistencia mecánica respiratoria.