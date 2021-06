Mientras suma rechazos de instituciones y organizaciones la medida del juez Tomás Méndez Curutchet para impedir a una mujer el acceso a ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y además le ordena a la Provincia no realizar la práctica. Tanto la decisión judicial como la del Ministerio de Salud que no presentó objeciones y notificó a centros de salud y hospitales que deben acatar la medida, fueron enmarcadas por las instituciones y organizaciones con perspectiva de género como violencia institucional y obstétrica.

En tanto se informó que el viernes está prevista una "audiencia de conciliación", que pondrá cara a cara a la mujer con el supuesto progenitor.

Curutchet hizo lugar a una medida cautelar en el marco de una acción de amparo que presentó quien se considera el progenitor Carlos Galarza Montenegro contra la expareja para impedirle el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. El amparista tiene el patrocinio de cinco abogados: Santiago Cornejo Colombres, Sergio Federico Peñalba, Rafael Cornejo, Arturo Torino, Cristobal Pereyra Iraola.

La abogada y articuladora de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mónica Menini contó a Salta/12 que están acompañando a la mujer denunciada. Informó que están articulando el patrocinio letrado con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para que cuente con representación legal en la audiencia "de conciliación" a la que está citada este viernes.

La letrada sostuvo que están articulando también con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. "Estamos pensando y trabajando en la estrategia a seguir", expresó. Además consideró "hay una embestida importante de la derecha" y que el Poder Judicial está develando que es "patriarcal y machista", y que carece de perspectiva de género.

Menini dijo que se requiere una reforma importante en la Justicia salteña y que éstas son políticas, "hay que producir cambios, está en carne viva lo que nos están haciendo. Se requiere una transformación, un cambio". La letrada señaló que están dando lugar a "causas armadas". También cuestionó al Ministerio de Salud por el "apresuramiento para romper con la confidencialidad, para que todo el mundo conozca nombre y apelido de una persona". "Es una falta grave para el sistema de salud", manifestó.

El juez al disponer sobre la mujer la medida "de no innovar", "es considerada como incubadora, no importa cuál es su voluntad (...) se le impone que no puede disponer de su propio cuerpo, es cosificada", manifestó a Salta/12 la abogada del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género, Gloria Cruz.

La letrada expuso que la justicia y el Ministerio de Salud deben respetar la ley de IVE, a la que están contrariando. Respecto a la mujer demandada sostuvo que "si decide someterse a un aborto tiene todo el derecho de hacerlo". Cruz opinó que el Ministerio de Salud podría haber interpuesto una accion haciendo respetar la IVE. Sin embargo, manifestó que "de forma solapada en la decisión judicial" procedieron a darle difusión a la medida judicial notificando a centros de salud y establecimientos hospitalarios, vulnerando los derechos de la mujer, y exponiendo su identidad. Fue el secretario de Salud, Martín Flores Perazzone quien con celeridad al conocerse la decisión del juez pasó a notificar a las distintas áreas operativas provinciales.

Según se detalló en la cautelar, la mujer cursa la séptima semana de embarazo, y la IVE prevé un plazo hasta las 14 semanas. Cruz dijo que lo que están haciendo "es dilatar los procesos".

Pese a la publicidad dada desde el poder Judicial a las supuestas capacitaciones en la ley Micaela, Cruz consideró que los jueces hablan a través de sus sentencias y este tipo de decisiones, generan "duda de que realmente se esté capacitando en género". Cruz evaluó que lo están haciendo vivir tanto el juez como el ministerio de salud a la mujer demandada, "es violencia institucional". Para la letrada esta obstrucción a la IVE, "más que preocupante es nefasto".

Los abogados de Galarza Montenegro señalaron que éste se presenta “en representación de su hijo o hija por nacer”, solicitando que se mantenga el embarazo "a fin de preservar la vida de quien dice que es su hijo".

Tanto Cruz como Menini, consideraron que el juez debería ser sometido a un jury de enjuiciamiento por su obstrucción del acceso a la ley IVE. Además indicaron que estas acciones constituyen violencia institucional y obstétrica.

La delegación de Salta del INADI, a cargo de Gustavo Farquharson expresó su preocupación a través de un comunicado en el que sostiene que "la judicialización de la soberanía de los cuerpos es una reacción antidemocrática, que atenta contra los derechos humanos de las personas gestantes". También manifestó preocupación por el memorándum 124/21 emitido por el Ministerio de Salud, "dirigido a los responsables de todas las áreas operativas, con el objetivo de impedirle a la mujer acceder al protocolo en ningún hospital ni centro de salud de Salta".

"La Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho conquistado por las mujeres a través de su incansable lucha y ha sido largamente debatido en ambas cámaras del Congreso de la Nación, mediante el aporte de diversos especialistas, incluidos algunos del Poder Judicial. Como Estado no podemos permitir que existan retrocesos que pongan en riesgo la vida y los deseos de las mujeres", pronunció el INADI.

El colectivo de Comunicadoras Feministas de Salta repudió la cautelar impuesta por Curutchet, "quien, en complicidad con cinco abogados, pretende cercenar el derecho de una mujer de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, dando lugar a la demanda interpuesta por un supuesto progenitor", manifestarón. Las comunicadoras señalaron que el Poder Judicial, "jamás ha extremado medidas para garantizar el derecho de acceso a la cuota alimentaria a miles de niños, niñas y adolescentes", y "ahora se basa en fundamentos contrarios a la Ley Nº 27.610 para obligar a una mujer a gestar y parir, por el deseo de un hombre de impedir que interrumpa su embarazo". También cuestionaron al Ministerio de Salud, porque en vez de proteger los derechos de la mujer, decidió acatar la decisión judicial. "Ratificamos el derecho a la soberanía sobre los propios cuerpos, especialmente el de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, cuyos derechos fueron restringidos por siglos", manifestaron.



La fundación GEMA sostuvo también mediante un pronunciamiento que desde las organizaciones de mujeres y disidencias vienen reclamando y sobre todo en esta gestión del gobernador Gustavo Saenz políticas públicas con perspectiva de género, políticas de prevención teniendo en cuenta los altos indicies de de violencia de género, femicidios y transfemicidios. "Desde hace dos años no tenemos respuestas a estas demandas, ni Secretaria especializadas de género y diversidad para planificar políticas públicas en la materia. El Silencio de Gobierno, también mata", expresaron.

La decisión judicial del juez salteño surge también luego de la que tomó el juez de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el excandidato del partido de Aldo Rico y ordenó suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). López consideró que la ley 27.610 viola "la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción".