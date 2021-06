El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se vacunó esta mañana contra el coronavirus en el vacunatorio montado en la Usina del Arte. Lo hizo cuando fueron convocados los adultos de entre 55 y 59 años sin factores de riesgo.

“Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora. Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte”, contó Rodríguez Larreta en Twitter.

El funcionario compartió en sus redes fotos con el certificado de vacunación y un grupo de enfermeras. “La vacuna es la esperanza de volver a encontrarnos y abrazarnos. De volver a trabajar y retomar nuestros proyectos. La vacuna es futuro”, escribió también en su cuenta.

Por último, el dirigente agradeció la labor del personal de salud que lo atendió. “Me vacuno por mí, por mi familia y por el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá. Vacunarse es cuidarnos”, compartió.

La semana pasada, la ciudad de Buenos Aires habilitó el empadronamiento para todas las personas de entre 55 y 59 años, sin importar si tuvieran o no factores de riesgo.