Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados convocó el lunes, a las 10, al ministro de Gobierno Roberto Sukerman para interpelarlo en el recinto por el supuesto “vacunatorio vip” en el hospital de Granadero Bagorria” que el jefe del bloque socialista Joaquín Blanco calificó como una “vergüenza nacional”. “Queremos una respuesta política del gobierno de Santa Fe”, reclamó el vocero del Frente Progresista. La tuvo unos minutos después, cuando su colega y presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera coincidió en el repudio del hecho –que derivó en la renuncia del vice de la EPE, Alberto Joaquín-, pero le aclaró que la decisión política del gobernador Omar Perotti “es no ocultar nada, ni proteger a nadie”. “El gobierno no se quedó de brazos cruzados”, ni en este caso ni en los anteriores, apenas se presentó la denuncia en Granadero Baigorria, que fue el 21 de mayo, la ministra de Salud Sonia Martorano ordenó un sumario y formalizó la denuncia penal. “Perotti no va a proteger a nadie”, insistió Olivera.

La Cámara votó sobre tablas la interpelación de Sukerman, con el voto en contra de ocho diputados: los siete del PJ y Cesira Arcando. Antes de votar, el lider de la bancada peronista Leandro Busatto discrepó con el llamado a Sukerman y pidió que se convoque a la ministra de Salud, que es la responsable del área. “En la próxima, cuando citen a Martorano para interpelarla por la reforma constitucional nosotros también vamos a votar en contra”, bromeó Olivera. El chiste le cayó mal a Blanco que lo llamó “chicanita”.

El duelo anticipó lo que vendría después. “Convocamos a Sukerman porque hacen falta respuestas políticas”, justificó Blanco. “El ministro de Gobierno es la mano derecha del gobernador, queremos que nos venga a contar la postura institucional” de la Casa Gris. “El vacunatorio vip es una vergüenza nacional”, acusó.

“Lo que necesitamos son ejemplos en la política. Que la ciudanía crea en el plan de vacunación de Santa Fe, en las instituciones y en los funcionarios. Durante 17 meses pedimos un enorme sacrificio que se pagó con vidas humanas, enfermos, pérdidas de puestos de trabajo y dolor. El sacrificio tiene que ser parejo para todos. Desde el primer funcionario hasta el último, hay que predicar con el ejemplo”, reclamó Blanco. Sukerman “tiene que venir a explicar lo que tenga que explicar. Esto tiene que ser un punto de inflexión. Un antes y un después. No queremos más privilegios".

Olivera aceptó el desafío de Blanco, le pidió disculpas por la “chicanita”. Y comenzó a dar explicaciones. “No voy a defender a nadie. Coincido que la pandemia ha tenido consecuencias muy duras. Soy un fuerte crítico de aquellos que sacan alguna ventaja en este tema, sean de donde sean y del partido que sean”, dijo. “Pero también debo confesar que a la primera evidencia, el gobierno no tomó una actitud pasiva. Nunca ocultó ni protegió a nadie”. Olivera se remitió a los hechos:

*Suardi. “Se vacunaron funcionarios y funcionarias del municipio. El 24 de febrero, la ministra Martorano inició un sumario que ya tiene sus responsables y se tomarán las medidas que corresponden”.

*Reconquista: “El gobierno no se quedó de brazos cruzados. Se llevó adelante la investigación, se fue la gente que se tenía que ir, se intervino el hospital y se tomaron todas las medidas que correspondían. Incluso, con la participación de la Fiscalía de Estado”.

*La acusación a Perotti. “Algunos tomaron como cierta la denuncia de un pseudo periodista que habían vacunado a la madre y a la esposa del gobernador. Perotti demostró en la justicia que eso era falso, una mentira. La noticia circuló, pero no muchos desmintieron esa falsedad”.

*El error en Cultura. “La vacunación en el Ministerio de Cultura se está investigando”, dijo Olivera. “Ocurrió con algunos docentes que figuraban en un sistema y no daban clases, pero no es una responsabilidad del ministro” Jorge Llonch. “Ninguno de los funcionarios del gabinete se vacunó antes del turno, salvo Martorano por su nivel de riesgo”.

*Granadero Baigorria. Olivera reivindicó la “acción” de Martorano, apenas se anotició de la denuncia, que fue presentada el 21 de mayo. “No esperó que el hecho trascendiera. Ese mismo día inició un expediente, el Nº 00501-3248/2, por si algunos quieren buscarlo, que investiga los hechos. Mañana (por hoy) ya interviene la Fiscalía de Estado y el sumario va a terminar en la justicia”.

*La otra vara. “El gobernador Perotti no va a proteger a nadie”, advirtió Olivera. “Es cierto que es una situación incómoda porque se trata de un funcionario”, el vice de la EPE. “Pero también hay que ver la otra vara. El 12 de enero, el intendente (Pablo) Javkin se vacunó. Recién al mes y medio, el 22 de febrero, lo reconoció en público porque había trascendido en algún lado y dijo que se había vacunado para darle confianza a los empleados de salud. Y que lo habían difundido en las redes porque no quería montar un show. Ocultaron un mes y medio un caso que tan complicado” como el de Joaquín. “En Rosario desaparecieron 100 dosis de vacunas. ¿Saben qué pasó? Hay dos o tres empleados sumariados y ningún funcionario político separado del cargo. Es cierto que se hizo la denuncia judicial, pero nada más. Ojalá que en Rosario o en Suardi, hubieran actuado como actúa el gobernador Perotti”, concluyó.

