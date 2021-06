El oficialismo presentó en la Cámara de Diputados el “Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes” y espera poder contar con el aval de la oposición para un tratamiento legislativo rápido. A partir de esta iniciativa, el gobierno da marcha atrás con la actualización retroactiva del monotributo y propone una nueva suba de las escalas.

El proyecto sostiene el valor mensual de la cuota de enero a junio de 2021 tomando como referencia el valor de diciembre de 2020, es decir que no se aplica el incremento retroactivo que tanta polémica generó en los últimos días. También determina un nuevo incremento de las escalas para medir la facturación anual, que se agrega a la suba del 35 por ciento que había sido definido a principios de año.



Asimismo, el proyecto contempla un plan de pagos para las deudas que arrastran los monotributistas. Solo podrán acceder a este alivio fiscal los contribuyentes con ingresos totales que no superen 1,5 veces la máxima categoría de monotributo, que es de 5,55 millones de pesos anuales, y con patrimonios de hasta 6,5 millones de pesos.

La media vuelta

La movilidad jubilatoria que determina la variación de la cuota y la escala del monotributo estuvo suspendida durante 2020 y en consecuencia en enero de 2021 no fue posible adecuar los valores. La Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, aprobada por el Congreso Nacional en abril pasado, actualizó los valores a pagar por las distintas categorías, con efecto retroactivo a enero de 2021, entre otras. Ante ello, la AFIP aplicó días atrás una recategorización retroactiva de los monotributistas a enero de este año.

De esta forma, contribuyentes que pagaron en tiempo y forma sus obligaciones se encontraron con nuevas deudas. El organismo recaudador lanzó un plan de pagos para la regularización de dichas deudas pero no fue suficiente. El rechazo que generó la medida fue más fuerte y el gobierno optó por el volantazo.



El oficialismo presentó en Diputados el programa de “Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes”, proyecto que lleva la firma del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. La norma establece que los valores de las cuotas entre enero y junio de este año quedan en el valor de diciembre de 2020 para todas las categorías del monotributo.

A partir de julio, se definen las nuevas categorías: ingresos brutos hasta 370 mil pesos anuales para la categoría A y hasta 550 mil pesos para la categoría B. Le siguen las categorías C (hasta 770 mil pesos), D (hasta 1.060.000 pesos), E (hasta 1.400.000 pesos), F (hasta 1.750.000 pesos), G (hasta 2.100.000 pesos) y H (hasta 2.600.000). Las tres categorías superiores quedan en 2.910.000 pesos para la categoría I; 3.335.000 para la categoría J y 3.700.000 para la categoría K.

Dichas categorías se montan sobre los incrementos del 35 por ciento que ya regían para este año tanto para escalas como para las cuotas. Así, la comparación frente a 2020 arroja para la categoría A un incremento del tope desde los 208.739 pesos hasta los 370 mil pesos, lo cual equivale a una suba del 77 por ciento. En el caso de la categoría B, el monto pasa de 313.109 pesos a 550 mil pesos (un alza del 75 por ciento) y en la categoría C, de 417.479 pesos a 770 mil pesos (84 por ciento).

Alivio fiscal

El proyecto también propone que los contribuyentes que antes del 30 de junio hayan excedido el monto facturado de su categoría podrán mantener su eslabón de facturación siempre que el mismo no exceda a los nuevos montos planteados a partir de julio. Esto implica que si a causa de la no actualización de las categorías entre enero y junio el contribuyente quedó facturando por encima de la categoría en la que se venía desarrollando, podrá mantener su status si no excede a las categorías incrementadas desde julio.

Al mismo tiempo, se establece que los contribuyentes con deudas hasta el 30 de junio se pueden acoger al régimen de regularización junto con la condonación de intereses y multas que no se encuentren firmes. El plan de pagos consiste en un máximo de sesenta cuotas mensuales con un interés no superior al 1,5 por ciento mensual.

Restricciones

El proyecto de ley aclara que no podrán acceder al programa de alivio fiscal aquellos contribuyentes que superen 1,5 veces los ingresos brutos máximos de la categoría K, es decir, que hayan facturado más de 5.500.000 pesos el año pasado. Tampoco podrán hacerlo aquellos contribuyentes cuyo patrimonio en el país y en el exterior, incluidas las exenciones previstas en el impuesto a los Bienes Personales, superen los 6.500.000 pesos. Se aclara que no será considerada a tal efecto la “casa habitación”, entendida como la vivienda única del contribuyente.