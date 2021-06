"Es la cultura la que permite que se transmita de generación en generación una causa tan trascendental para nuestro pueblo como es la Causa Malvinas", señaló el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus. Fue al participar de un acto en el Museo Malvinas, en el que el escritor Carlos López López presentó el libro Siete banderas, siete destinos, que cuenta la historia y el posterior derrotero de las banderas argentinas que en 1966 un grupo de jóvenes hizo flamear en las islas. El hecho histórico que relata el libro es conocido con el nombre Operativo Cóndor y, en una fecha tan especial como el 10 de junio, su reconstrucción reivindicó la lucha por los derechos de soberanía sobre las Malvinas.

En el Auditorio Orlando Gustavo Pascua del Museo Malvinas, que celebraba sus primeros siete años, se reunieron pocos asistentes y con la distancia social que requiere la pandemia. El acto fue encabezado por el director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, y participaron el ministro de Cultura, Tristán Bauer, Filmus y el autor del libro. También estuvieron, como invitados, el embajador de Cuba, Pedro Pablo Prada, el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi, la directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt, el director general de Página/12, Hugo Soriani, y uno de los protagonistas del Operativo Cóndor, Norberto Karasiewicz.

El 28 de septiembre de 1966, bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, un grupo de 18 jóvenes peronistas al mando de Dardo Cabo emprendieron una travesía ideada por María Cristina Verrier: secuestraron un avión de pasajeros y lo desviaron hacia las Malvinas, ocupadas por ingleses. Aquel día, siete banderas flamearon en las islas.

Más de medio siglo después, por primera vez un libro cuenta la historia de aquellas banderas. "Una de las siete banderas está en este museo y es muy importante porque es una de las piezas que más queremos y que más se protegen en lo que significa nuestra historia e identidad, a partir de ese acto patriótico que hicieron estos argentinos y argentinas", señaló Edgardo Esteban, al inicio el acto.

Durante la presentación, Carlos López López relató cómo fueron los diálogos que mantuvo con la viuda de Dardo Cabo y una de las ideólogas del operativo, María Cristina Verrier, quien le confió varios detalles acerca de esa experiencia que marcó un hito para la Causa Malvinas. "Una de las cosas que quería saber y que le pregunté a Cristina fue por qué siete banderas. Ella me dijo que fue algo bíblico. Por otro lado, esas banderas las hizo la madre de Cristina, es una confección particular. Son medidas no tradicionales y tampoco tenían el sol de guerra en el medio".



Las siete banderas fueron entregadas a la entonces presidenta Cristina Kirchner el 24 de agosto de 2012, por Verrier. "En el libro cuento cuando María Cristina le explica a la expresidenta lo que habían sido las banderas y le pide que una bandera estuviera en el mausoleo de Néstor Kirchner --en Río Gallegos-- y otra en la Basílica de la Virgen de Itatí, de la que Verrier y Dardo eran devotos. Las otras cinco banderas fueron exhibidas en otros espacios", contó López López.

"Se torna necesario recordar este hecho de la historia que hace entender la Causa Malvinas que también gracias a Néstor y Cristina, con su aire patagónico, lograron malvinizar la sociedad y plantaron un mito acerca del concepto de que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas", subrayó el escritor.

Filmus destacó la importancia de la cultura para la transmisión de los hechos históricos, como la Causa Malvinas. "La cultura se conforma por un sistema educativo pero también por las obras culturales, por quienes escriben libros que nos permiten que nos acerquemos un poco a los hechos ocurridos. Porque si no hay quien lo cuente, lo dejamos en la historia", señaló. A su turno, el ministro Bauer resaltó el legado que implica la obra de López López. "Desde el ministerio vamos a difundir este libro para que llegue a todos ya que estas historias nos ayudan a reforzar las ideas de liberación y soberanía, de lucha contra el colonialismo", sostuvo el ministro.

Al finalizar el acto, el embajador de Cuba, Pedro Pablo Prada, conversó con este diario y subrayó que "para los cubanos, la Causa Malvinas es una causa histórica que encuentra sus antecedentes a principios del siglo XX, cuando los cubanos en el proceso de acceso a la independencia nacimos con una república torcida y parte de nuestro territorio ocupado por una base militar extranjera. Entonces, los cubanos hemos sido muy sensibles a entender las razones que le asisten a la Argentina para defender la soberanía sobre las Islas", señaló el embajador.

Norberto Karasiewicz, fue uno de los jóvenes que participó del operativo que relató López López en su libro. En diálogo con PáginaI12, contó: "Nosotros ya veníamos en la resistencia peronista y veníamos luchando por la recuperación de la soberanía y en ese momento creímos que esa acción era algo necesario".