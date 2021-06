La prueba está en Instagram, sí porque las redes también le han sacado secreto a la política. Y si no que lo digan el diputado provincial Maximiliano Pullaro y el senador provincial Felipe Michlig. Ninguno de los dos dirigentes radicales santafesinos difundió en sus redes un encuentro en Buenos Aires con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lousteau y el diputado nacional del radicalismo Emiliano Yacobitti. Pero sí lo hizo Lousteau en su cuenta en la que anota "un mejor radicalismo para ampliar y mejorar Juntos por el Cambio". Y agrega "hoy compartimos un desayuno de trabajo y analizamos la situación nacional, intercambiamos experiencias de gestión en Santa Fe y la Ciudad (de Buenos Aires) y profundizamos el diálogo entre distintos. Queremos construir un mejor radicalismo para ampliar y mejorar Juntos por el Cambio en todo el país", concluye el economista.

Si bien a nivel nacional los objetivos aparecen claros (ampliar, federalizar y alejarse lo más posible de la figura del ex presidente Mauricio Macri y del radicalismo que le fue más cercano); en Santa Fe faltan aún varios pasos. "No queremos hablar todavía, necesitamos más tiempo", le dijo un dirigente del estacio a Rosario/12.

Se sabe que en la provincia, tras la muerte del ex gobernador Miguel Lifschitz los tiempos se aceleraron y el radicalismo comenzó a agotar procesos de cara al armado para estas elecciones; aún no están las cosas dadas para cerrarle la puerta de manera definitiva al socialismo. Desde el PS fueron varias las voces -principalmente la del ex gobernador Antonio Bonfatti- las que ratificaron el acuerdo dentro del Frente Progresista y aunque dejaron en claro que "no les vamos a decir a los otros qué tienen que hacer"; también pusieron sobre la mesa la imposibilidad de acordar con el PRO en el futuro. Ahora, este sector del radicalismo deberá establecer cómo arma sus alianzas provinciales y los acuerdos nacionales si es que puede llegar a compatibilizarlos en ambas elecciones que además serán conjuntas en la provincia.