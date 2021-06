Durante la semana, el Concejo recibió a trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”, donde se escucharon problemáticas referidas a un malestar que podría sintetizarse de la siguiente manera: falta de incorporación de personal técnico y calificado, pocos recursos económicos, la necesidad de planificar los espacios físicos –donde a su vez destaca la inclusión de la Editorial Municipal en el mismo edificio–, el escaso presupuesto para la adquisición de libros, la parálisis de ciertas tareas de hemeroteca, la discontinuidad del taller de encuadernación, y la falta de creación de cargos de bibliotecarios. Consideraciones que fueron comunicadas a partir de un posible “vaciamiento de la biblioteca”.

Ante el tenor del reclamo, Rosario/12 consultó a Federico Valentini, Subsecretario de Industrias Culturales y Creativas, quien manifestó: “En primer lugar, considero desproporcionadas algunas de las cuestiones que se dicen, sobre todo sobre algún tipo de planificación de vaciamiento de la Biblioteca. Lejos estamos de esto. Se trata de una biblioteca que recibió más de 200 millones de pesos, la inversión más importante en cuanto a infraestructura cultural en el año 2009, y creo que del país, y que en marzo de 2020 se encontró con una pandemia. Sin ninguna duda hay cosas que resolver y mejor, y muchas tienen que ver con lo que significa un edificio de estas características. Nuestra voluntad está en dar respuesta a las cosas que son acordes al contexto, en el marco de las prioridades en que el estado se encontró en este tiempo. Por eso me pareció desproporcionado pensar o sugerir algo semejante, luego de la inversión y prioridad que tuvo la Biblioteca en la gestión anterior, de la que también formé parte”.

En este sentido, Valentini agrega que estuvo presente en la Biblioteca “antes de que las trabajadoras y los trabajadores hayan asistido al Concejo. Como consecuencia de escuchar y construir a partir del diálogo, hemos tomado esas cuestiones y estamos en pos de resolverlas. De hecho, estamos en un proceso interino de entrevistas a bibliotecarios para que ocupen algunos lugares estratégicos. A todas las cuestiones planteadas razonablemente, las estamos tomando para resolverlas”.

-Entre las consideraciones, figura la falta de espacios físicos y la ubicación de la Editorial Municipal dentro de un ala del edificio.

-La Editorial Municipal está en un proceso de mudanza hacia la Biblioteca, en pos de ocupar y de habitar de mejor manera ese edificio. La Editorial sigue con su director e independencia en términos de gestión. Y entendemos natural el lugar, para que se puedan planificar cuestiones más transversales. Son reclamos que sinceramente cuesta entender. Porque por un lado se plantea el vaciamiento de la Biblioteca, cuando como gestión estamos trasladando a la Biblioteca una institución tan prestigiosa como la Editorial Municipal, para potenciar el trabajo en conjunto entre la Biblioteca y la Editorial. Nadie estaría trasladando el plantel, equipo y prestigio de la editorial a un lugar que se estaría, en teoría, vaciando.

-Otra cuestión apunta a la falta de presupuesto para adquirir material.

-Estamos preguntando a las trabajadoras y los trabajadores, para que también nos transmitan cuál es la política de adquisición, porque los recursos están para eso. Esta semana estamos firmando un concurso de precios para la adquisición de libros de poesía argentina. Y con la directora y subdirector (Liliana Romero y Federico Tinivella) tenemos trabajo continuo y constante. Hay malestar de parte de algunos trabajadores y trabajadoras, un malestar razonable, que a veces tiene que ver con expectativas que no se cumplieron en términos individuales, y trabajaremos en aquellos casos que sean necesarios. Pero la biblioteca lejos está de ser una institución que no prioricemos. Todo lo contrario. Se la priorizará con la misma fortaleza con que lo hizo la gestión anterior. Pero nos agarró la pandemia, que hizo que algunas cuestiones se retrasen, con motivo de dar prioridad a cuestiones como lo sanitario y la atención alimentaria. Y en eso hubo que tener paciencia. La cultura es uno de los lugares más afectados por la pandemia, no sólo por la fragilidad en la se que podía encontrar antes de la pandemia, sino porque nos quedamos sin la posibilidad de hacer lo que sabíamos. Hoy tenemos la Biblioteca cerrada, pero puedo dar cuenta de la voluntad de diálogo, de trabajo, de escucha, de la prioridad que este espacio tiene para la gestión, de parte del Intendente Pablo Javkin y del Secretario de Cultura Dante Taparelli. Lo iremos respaldando con los hechos. No conozco otra manera de respaldar y de apaciguar algunas críticas y planteos más que trabajando para solucionarlo, para que la Biblioteca con ese nuevo edificio que tiene tenga el lugar que tuvo durante toda su historia. Estamos pensando en proyectos y programas. Y en este momento algunas quejas me cuesta entenderlas.