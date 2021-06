Desde Santa Fe

Un acuerdo antiperonista desplazó esta semana al PJ de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La operación tiene el sello de los radicales que responden a Maximiliano Pullaro, que sumaron al socialismo, al PRO y a un grupo celeste que integró la lista de Amalia Granata y el resultado quedó a la vista: la diputada de la UCR Jimena Senn asumió como vicepresidenta primera -en reemplazo de la peronista Lucila De Ponti- y el macrista Gabriel Chumpitaz se convirtió en vice segundo. Senn fue electa con 31 votos, 14 abstenciones y dos en contra, mientras que Chumpitaz con 20 votos y 25 abstenciones porque los socialistas no lo apoyaron. “Un acuerdo trasnochado”, lo llamó el jefe del bloque del PJ Leandro Busatto, quien interpretó la estocada a su partido como la ruptura de los “acuerdos parlamentarios” de diciembre de 2019, que integró la mesa de la Cámara según la representación en las urnas: el Frente Progresista designó al presidente y el PJ a la vice primera, que era De Ponti. “No respetaron la palabra empeñada”, reprochó Busatto.

Senn y Chumpitaz asumieron en el cierre de una sesión preparatoria que quedó en suspenso casi un mes. El 14 de mayo, la Cámara superó la acefalía y eligió presidente al socialista Pablo Farías tras el fallecimiento de Miguel Lifschitz. Ya entonces, los radicales intentaron designar a Senn como vice primera, en lugar de De Ponti. El PJ no aceptó. Y ante una supuesta “falta de consenso”, el diputado Ariel Bermúdez (que responde al intendente de Rosario Pablo Javkin) propuso el cuarto intermedio. Ya entonces, Busatto advirtió sobre el operativo. “Los gestos prepotentes” tienen consecuencias y una de ellas es que “muchos descrean de los ámbitos legislativos”. “Acá no hay falta de consenso, lo que hay es una desavenencia” interna en el Frente Progresistas y “nosotros no vamos a participar en esa puja”.

La tregua terminó el viernes, con dos hechos. En la sesión ordinaria, la Cámara aprobó el proyecto socialista para interpelar en el recinto al ministro de Gobierno Roberto Sukerman –mañana, a las 10- por el supuesto “vacunatorio vip” en el hospital de Granadero Baigorria. Y en la preparatoria, los radicales impusieron a Senn como vice primera en lugar de De Ponti y al macrista Chumpitaz como vice segundo. “Un desastre. De mal en peor”, fue la catarsis de una diputada del PJ.

No todos los diputados del Frente Progresista votaron a Senn. Tres de ellos: Bermúdez (Creo), Mónica Peralta (GEN) y Gabriel Real (PDP) aportaron a las 14 abstenciones, junto Rubén Giustiniani y Agustina Donnet del bloque Igualdad, sus colegas Betina Florito, Cesira Arcando (FE) y los siete diputados del PJ. Y con el mismo fundamento político. “La designación de Senn no refleja la voluntad popular ni los acuerdos parlamentarios”, dijo Donnet. “Valoro el trabajo de Lucila De Ponti”, expresó Peralta.

Los que sí votaron en contra de Senn fueron los dos diputados del Frente Popular Carlos del Frade y Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura). Del Frade pidió que la mesa de la Cámara respete la “legitimidad política” en las urnas. “Si el presidente es del Frente Progresista, la vicepresidencia primera le corresponde al PJ”. “No entendemos que se altere la voluntad popular. Acá hay una curiosa manera: a veces, son Frente Progresista y a veces, socialistas y radicales. Eso no tiene nada que ver con el voto del pueblo”, advirtió.

Busatto reivindicó el trabajo de De Ponti. “Fue víctima de un acuerdo trasnochado” que la desplazó del cargo. “La reivindico en este momento de adversidad”. “Acá se rompieron los acuerdos parlamentarios” de diciembre de 2019. “No le dieron valor a la palabra empeñada”. Por lo tanto, el PJ no acompañó la designación de Senn ni de Chumpitaz y decidió no participar en la mesa de la Cámara, que “está quebrada”, agregó.

“Los anti no son buenos caminos. Recomiendo que no hagan tanto anti y trabajemos a favor de los santafesinos”, reclamó Busatto. “No fuimos nosotros los que bloqueamos el tratamiento de las leyes de Conectividad (que están varadas en la Cámara desde noviembre con media sanción del Senado), las leyes de Seguridad y tantas iniciativas importantes. Escucho hablar mucho de que hay que mejorar la vida de los santafesinos. Seguramente ahora, que hay una mesa del mismo tándem político (integrada por un socialista, una radical y un macrista) se pueda agilizar” la acción legislativa, ironizó.