A las 9.30 de ayer se inició formalmente el segundo ciclo de Fernando Gamboa como director técnico de Newell's Old Boys con el regreso del primer equipo a los entrenamientos, en el predio de Bella Vista. La primera experiencia al frente de la Lepra fue en 2008. Entonces dirigió 19 partidos con 8 triunfos, 7 empates y 4 derrotas. En el retorno a los entrenamientos no estuvieron presentes Mauro Formica, Manuel Guanini y Matías Orihuela quienes no continuarán jugando en el club del Parque el próximo torneo. Gamboa dará hoy al mediodía su primera conferencia de prensa como DT rojinegro.