La unidad fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación inició una investigación de oficio ante relatos e imágenes que tomó un grupo de vecinos de la zona de Casiano Casas, que denunció abuso policial contra una familia. Según dijo uno de los denunciantes, todo empezó cuando le reprochó a los agentes que "estaban al pedo" en la zona. La comisión de Derechos Humanos del Concejo Municial recibió a la familia y adelantó que presentarán un pedido de informes.

El fiscal Gonzalo Fernández Bussy, de la unidad de Violencia Institucional, dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos para que lleve adelante medidas en el marco de la investigación de oficio que abrió ante las imágenes y relatos que dieron las personas implicadas, en medios televisivos, sobre un hecho del domingo pasado.

Se trata de una familia del barrio Casiano Casas que denunció lo ocurrido en un procedimiento llevado a cabo en Cavia al 1700, donde fueron detenidas varias personas adentro de una casa después de un intercambio de palabras entre agentes y un hombre de 70 años. Todo comenzó cuando, según indicó el dueño de la casa en Canal 3, le dijo a los uniformados que "estaban al pedo" en la zona.

Lo que relató fue que baldeaba la vereda de su casa y cuando fue a tirar las hojas al contenedor vio pasar un patrullero y les dijo que "andaban al pedo". En ese momento, según indicó, una agente le respondió y el hombre le dijo que la iba a denunciar. Agregó que entró a su casa para buscar un barbijo, y la agente "entró atrás". "Le dije qué hacía adentro de mi casa. En un momento había 20 policías adentro. Me golpearon por todos lados, piernas, rodillas", expresó el denunciante. Una mujer de 60 años dijo que un oficial la "tiró abajo de un auto y se me vino encima. Tengo golpes en la espalda, en la cintura, moretones". Incluso hablaron de disparos al aire. Otra mujer relató: "No les importó nada, la tiraron a un costado. A mi hijo también lo esposaron y lo tiraron a la chata".

La versión policial que publicó Rosario3 indica que agentes del Comando Radioeléctrico fueron al lugar por "dos sospechosos" que al tratar de identificarlos un grupo de personas entorpeció el procedimiento con "golpes de puño y patadas". En ese mismo texto se indica que una mujer policía fue llevada al Sanatorio Laprida por golpes.

En tanto, tras la viralización de imágenes en redes sociales y medios de comunicación, la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal recibió a los vecinos y manifestaron acompañamiento y solidaridad. Además, decidieron presentar un pedido de informes y una declaración de repudio al accionar de los integrantes de la fuerza policial. “Lo que sucedió es de una gravedad extrema y queremos que desde el Ministerio de Seguridad se informe acerca de quiénes intervinieron y bajo qué circunstancias desplegaron un operativo con tanta virulencia”, expresó la concejala Susana Rueda, presidenta de la Comisión de DDHH. “No podemos permitir, ni avalar estas formas de abuso policial. Queremos que se investigue y sancione a quienes se excedieron en el uso de la fuerza pública”.