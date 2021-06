Desde Santa Fe

La causa judicial que investiga la falta de 100 vacunas en Rosario atravesó ayer varias veces la interpelación a Roberto Sukerman. “Nosotros también queremos saber qué pasó con las 100 vacunas que se robaron en Rosario”, reveló el ministro de Gobierno.

El asunto lo planteó el diputado y presidente del PJ Ricardo Olivera. “El robo se produjo el 27 de abril. Con buen criterio, el día 7 de mayo el intendente Pablo Javkin presentó una denuncia en la justicia. Hay que valorarlo. Pero en los últimos días, trascendió que el fiscal que investiga la causa mandó una serie de requerimientos, que a 45 días del robo, la Municipalidad de Rosario aún no respondió”. Según Olivera, se trata de interrogantes sobre el apagón, las cámaras de seguridad, el libro de ingresos, el responsable del freezer. “Son preguntas simples y me extraña que no las hubieran contestado”.

Olivera le preguntó entonces a Sukerman si Javkin había anoticiado del hecho al gobierno de la provincia. “Averigué en el MPA sobre los requerimientos que se le hicieron a la Municipalidad de Rosario, que son más de 15 y hasta el viernes no habían contestado”, dijo el ministro. “Sabemos que la Municipalidad identificó a algún personal para hacer un sumario, pero el MPA está esperando que la Municipalidad informe. Es lo que tengo entendido”.

“El hecho no se denunció ante el Ministerio de Salud de la provincia", aclaró. "Aspiramos que se pueda aclarar cuanto antes porque hablamos de 100 vacunas” que desaparecieron.

El diputado Ariel Bermúdez –que responde a Javkin- explicó que “la policía ya había realizado diligencias. El fiscal ordenó una inspección ocular en el lugar, relevamiento de objetos y datos personales” de los trabajadores. Y dijo que “el oficio al fiscal ya había sido contestado por las áreas de Salud del municipio, con copia de las investigaciones administrativas y diez testimoniales que se tomaron. El proceso está avanzando y seguramente vamos a trabajar en conjunto”.

Bermúdez agradeció a Sukerman “las palabras que tuvo hacia el intendente de Rosario. Usted sabe muy bien por qué (Javkin) se vacunó”, en enero. “Fue en ese momento muy particular cuando había que darle el apoyo a esa vacuna y sobre todo al personal de salud. Así que nobleza obliga y como ya le contesté al diputado Olivera de reconocer sus palabras hacia el intendente, muchas gracias”, cerró.