#Cursos&Concursos Estudio Urbano lanzó la convocatoria Suena el barrio, con patrocinio de la Unesco, para acercarles la posibilidad de grabar profesionalmente, aprender a realizar videoclips, conseguir difusión y recibir asesoramiento para gestionar su proyecto a artistas musicales de los barrios más empobrecidos de la capital federal.

#DeCatálogo Álbumes a estrenar, de oeste a este: sacaron novedades discográficas el creador rosarino Lichi (el EP Tecnología #1), los rocanroleros bonaerenses Imaginados Por Nadie (Crucidramas), la cantante metropolitana Julieta Guerrero (su EP Sed), la banda platense Rivales (Verano, tramo final del disco conceptual en tres partes/cuatro estaciones) y las punk-rockers marplatenses Las Tussi (Jajaquefuerte, su EP debut).

#AltaTemporada Series para recibir el invierno. Una que empieza: llega el estreno de la finlandesa Mental, que hurga en las historias de pacientes psiquiátricos (15/6, Film&Arts). Una que termina: estrena la temporada final de la comedia francesa Irresponsable, sobre un padre treintañero e inmaduro (15/6, Europa Europa). Y una que sigue: por ahora, llega a su final la cuarta de Young Sheldon, el spin-off púber de The Big Bang Theory (14/6, Warner Channel).

#SoloLectura En su libro de cuentos Mirar al sol, recientemente publicado por EME, Inés Kreplak revisa un mundo donde las niñas se esconden en valijas, rezan a dioses desconocidos, se pelean a las piñas, y crecen con los puños y dientes apretados: el nuestro. Además, Letra Svdaca sacó Acá todo puede suceder, la primera novela de la escritora y activista suiza Gianna Molinari, que oscila entre la fábula entrometida en lo cotidiano, con un zorro fantasmal al acecho, y la reflexión por elevación sobre la crisis de los refugiados en Europa.

#HacelaSimple Con canciones es mejor. Desde Castelar y desde el indie, Picnic al Costado del Camino publicó su combo conceptual Paso néctar, que incluye los temas Dorado y Aunque todos quieran hablar. Además, Fermín Echeveste (ex Morbo y Mambo) sacó Mutantes, con sonido afrobeat y feat de Juana Aguirre de Churupaca, y aparecieron nuevos temas del cantautor citadino Lucas Einisman (Tan igual), del compositor pop Tomás Berberian (Todo lo que fue) y del cantante Nico Lanz, ex Tabulé (Me matan).