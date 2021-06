El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires envía 756.000 nuevas citaciones para vacunarse, la mayoría para la franja de 50 a 59 años, pero buena parte también a 40-49 años, en todos los casos sin enfermedades previas. Como adelantó PáginaI12 el domingo, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, puso en marcha este martes a la mañana la inscripción para personas de 45 a 49, un grupo cuya vacunación puede completarse, a más tardar, durante el fin de semana. Eso significa que a partir del lunes 21 se abre la posibilidad de vacunación de los porteños de 40 a 44 años. Como se ve, el proceso avanza a buen ritmo y la continuidad depende de que sigan llegando vacunas. Por de pronto, se menciona que saldrá un nuevo vuelo de Aerolínas Argentinas hacia Rusia antes de fin de semana y habrá un nuevo envío de Oxford/AstraZeneca originado en Albuquerque, Estados Unidos, con el principio activo fabricado en Argentina.

Bonaerenses

La Provincia de Buenos Aires está terminando de vacunar a la franja de 50 a 59 años. Del total de la población de esa edad calculada por el Indec, 1.747.770 personas, se inscribieron para vacunarse: el 87,9 por ciento, es decir 1.536.000, son bonaerenses. De ese total, un tercio tenía enfermedades previas y además hay personal de salud, educación y seguridad que ya fue vacunado. Una parte importante de los restantes de 50 a 59 años, sin comorbilidades, también ya recibió su vacuna, de manera que quedan menos de 400.000 que serán citados esta semana.

En paralelo, también se avanzó sobre la franja de 40 a 49 años. Hay distritos donde hay más gente vacunada de ese grupo y distritos con menos dosis aplicadas. Eso depende de cuánta gente se haya inscripto, cuál es la composición de edad del municipio, cuántos habitantes tiene ese distrito con enfermedades previas y así sucesivamente. En la medida que van llegando las vacunas, la turnera sigue asignando en el orden preestablecido. Por eso puede ocurrir que alguien de 54 años de un municipio tarde un poco más en ser vacunado que alguien de 51 del municipio de al lado.

La Provincia de Buenos Aires logró un éxito de importancia en las últimas dos semanas: 8.427 personas, mayores de 60, aceptaron el beneficio de vacunarse sin turno previo, de manera libre. Son bonaerenses que tal vez no tenían computadora, no se animaron o no supieron como sacar el turno. Que se haya sumado esa cantidad de personas a vacunarse demuestra que, una vez terminada la vacunación de los inscriptos, habrá que salir casa por casa a convencer a los no inscriptos. En las franjas de mayor edad, se inscribieron casi todos: 95 por ciento en los mayores de 70 y 96 por ciento en los mayores de 60.

Porteños

Como adelantó este diario, el ministro Quirós anunció este martes la apertura de la inscripción de personas de 45 a 49 años. La lógica es que CABA tarde alrededor de cinco días en vacunar a esa franja: cuenta con las vacunas necesarias.

Si todo sale como está previsto, la semana próxima que empieza el 21 de junio, se convocará a inscribirse a los de 40 a 44 años. La Ciudad de Buenos Aires estaría en condiciones de vacunar menores de 40 años antes de fin de mes.

Aviones

Con la vacunación funcionando a gran ritmo, el requerimiento de dosis se hace más exigente. Este martes se completa la distribución de las 811.000 dosis que llegaron el sábado y el miércoles se enviarán a los distritos las 934.000 que llegaron el lunes. De esa manera estarán distribuidas la totalidad de los 20 millones de vacunas que llegaron al país. Si se considera que se aplicaron hasta ahora 16.500.000, habrá 3.500.000 pendientes de aplicación. O sea, hay dosis para unos diez días. Sin embargo, hay diferencias entre unos distritos y otros por lo que la presión por vacunas se mantiene.

Según fuentes de la Casa de Gobierno, en las próximas horas se anunciaría otro vuelo desde Rusia, trayendo una nueva partida de Sputnik V.

El Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa cumplieron con el envío de unos dos millones de dosis mensuales, por lo que en junio debería estar llegando otro avión con al menos otras 600.000 vacunas.

En la jornada del lunes, el laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras, le entregó a la transportadora Andreani dos lotes de Sputnik V completadas en la Argentina. Un lote va camino a Rusia para el control de calidad y, en paralelo, otro lote va al Anmat, el organismo regulatorio argentino. El Richmond busca la aprobación simultánea de esas partidas, con lo que se podría disponer de 500.000 dosis 1 en los primeros días de julio.

Es posible que durante esta misma semana haya un nuevo vuelo desde Albuquerque, con dosis de Oxford/AstraZeneca, con la sustancia activa producida en Garín, en el laboratorio mAbxience, del Grupo Insud. Las vacunas están listas en la planta norteamericana a la que se derivaron desde México y habrá que ver cuándo se termina el control de calidad. La promesa es que vendrán 1.500.000 dosis antes de fin de mes.