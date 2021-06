La muerte por coronavirus de una mujer de 78 años y su nieto de 25, con tres días de diferencia, sacudió a la pequeña ciudad de Oncativo, en Córdoba. Según informaron los allegados, ambos estaban internados en el Hospital Pasteur, por un agravamiento en su cuadro de covid-19.

María Celia Staffa de Jury y su nieto Agustín Jury fallecieron el 9 y 12 de junio respectivamente. "Así siempre, con el dedito para arriba, mostrando que todo estaría bien, para que no nos preocupásemos", fue la primera despedida que recibió la mujer de parte de su hija, Yazmin Jury.

"Siete días atrás, última foto juntas, sin saber lo que pasaría después pero juntas. En mi corazón estarás siempre, en los valores y enseñanzas que nos dejaste, nos diste todo hasta el final. Hasta siempre, hasta cuando Dios lo disponga", escribió en Facebook, junto a una foto de ambas.

La muerte de Agustín, tres días después que la de su abuela, fue un nuevo golpe para la familia. "Tantos momentos se me vienen a la memoria, tantos recuerdos, me enseñaste a ser padre a corta edad, tenías tanto para dar y te fuiste, dejas un espacio imposible de llenar para todos los que te amamos, intentamos buscar una explicación pero no existe, tampoco el consuelo", escribió su padre Guillermo Jury, junto a una serie de fotografías familiares.

"Hoy nos tocó decirte hasta siempre porque siempre estarás aquí, en cada asado, en cada broma, en cada instante, dicen que solo mueren los que se olvidan y vos vas a vivir siempre en mi. Te amo, te voy a extrañar, perdón y gracias", agregó a modo de despedida.



También se expresó sobre la muerte del joven el club Unión de Oncativo: "Sub comisión y todo el grupo de básquet acompaña a uno de nuestros deportistas de categoría mini Valentín Bustos, su mamá y familia Jury en este difícil momento por la irreparable pérdida de Agustín Jury papá de Valentín. Fuerzas para toda la familia".



Según el último informe difundido este lunes por la Municipalidad de Oncativo, en la ciudad se registraron en las últimas 24 horas 33 nuevos casos, lo que eleva el total de contagios a 2.880. Las muertes por coronavirus, en tanto, fueron 34.

La provincia de Córdoba atraviesa uno de los momentos más difíciles desde el comienzo de la pandemia, con 88 muertes y 2.636 nuevos casos en el último día. Este lunes, el gobierno informó la compra de un millón de vacunas Convidencia, producida por la farmacéutica china CanSino.

El Gobierno de Córdoba resolverá este miércoles, luego de una reunión virtual con intendentes y jefes comunales, si extienden las medidas vigentes para detener los contagios de coronavirus o si se inicia un proceso progresivo y parcial de las flexibilizaciones.