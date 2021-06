La Justicia Civil y Comercial de Rosario ordenó al Banco Hipotecario que no cobre las cuotas de un préstamo de cien mil pesos a una mujer que denunció haber sido víctima de una estafa electrónica, ya que no requirió el crédito. Se trata de una maniobra conocida como “phishing”, que permitió que los estafadores obtuvieran datos para el acceso a su cuenta bancaria en la sucursal Rosario de la mencionada entidad. La demandante expresó en su presentación que un tercero logró sustraer la suma de 15.000 pesos y que además se hizo de un préstamo de 100.000 pesos, sin su consentimiento ni intención, "aprovechando no solo el ardid electrónico sino, y sobre todo, la vulnerabilidad del sistema bancario", expresa la demanda. El importe fue transferido a una cuenta del Banco Provincia de Buenos Aires.

La medida cautelar innovativa presentada en mayo pasado por la demandante refiere que, "el préstamo figura otorgado (de manera formal) después de las denuncias" que presentó (al advertir los movimientos de su cuenta); "que el banco anticipó el dinero; y que la rechazan sin dar explicaciones, atribuyéndole exclusiva responsabilidad".

Para la jueza Verónica Gotlieb, "a tenor de la normativa constitucional y legal de protección de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios financieros, sin adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión (que deberá resolver), podría resultar que el proceso de otorgamiento del contrato de préstamo bancario no hubiera tutelado adecuadamente los derechos previstos para consumidores y usuarios". En ese sentido, la magistrada entendió "que las constancias arrimadas aportan suficientes elementos de juicio a efectos de valorar la verosimilitud del derecho de la accionante". La cautelar fue resuelta, mientras se analiza la cuestión de fondo.

En tanto, desde el Ministerio Público de la Acusación reiteraron recomendaciones, ante el incremento de denuncias por estafas telefónica o por medios electrónicos. El fiscal del área especializada en el tema, Matías Ocariz, señaló la importancia de "estar atentos ante llamadas telefónicas o propuestas por medios electrónicos, y alertar a grupos familiares ya que nadie está exento de ser víctima de este tipo de operatoria”. Sobre las maniobras, recordó que "hay muchas modalidades, unas son más sofisticadas que otras: hay casos en los que se llama y solicitan a las personas que vayan a un cajero a hacer una operatoria; hay otras más sofisticadas que son a partir de una clonación de teléfono", ejemplificó en Canal 3. Y pidió tener en cuenta que "jamás un banco nos va a pedir datos de claves por vías telefónicas o electrónicas; tampoco con un link", dijo.

Hay situaciones, según vienen advirtiendo también otras entidades de defensa del consumidor, en las que suelen hacerse pasar por familiares, conocidos, allegados, personal de entidades bancarias o integrantes de organismos del Estado, y se le hace creer a la víctima, mediante engaños, que están manteniendo una conversación con dichas personas o entidades. En esos casos, logran obtener información financiera, confidencial y privada que les permite llevar adelante la maniobra delictiva.

Por otro lado, anteayer, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe dirigió una nota al Banco Central (BCRA) para solicitar información ante la aparición de una nueva modalidad de estafa virtual a través del Debin (débito en línea que requiere autorización del usuario); y consultando sobre la posibilidad de implementar nuevos parámetros de seguridad. También, manifestó la necesidad de que todos los bancos realicen campañas de difusión para informar a sus clientes y alertar respecto a esta actividad delictiva.