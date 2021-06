Desde Santa Fe

El juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, rechazó ayer el archivo de una denuncia anónima por el supuesto “enriquecimiento ilícito” de dos ex intendentes de Santa Fe, Horacio Rosatti –actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- y Martín Balbarrey y ordenó profundizar la investigación, según revelaron fuentes judiciales. El cierre de la causa lo solicitó el fiscal Nº 1, Gustavo Onel, tras analizar los presuntos hechos relatados en el escrito –que se remontan a la primera década del siglo-, el tiempo transcurrido y los plazos de prescripción. Al parecer, esa decisión no le gustó al juez Rodríguez, quien anuló el dictamen del fiscal, consideró que el archivo de la causa era “prematuro” e “irrazonable”, ordenó realizar una pesquisa “seria y profunda” y hasta especuló sobre la hipótesis de un eventual “caso de gravedad institucional” por el rol de uno de los denunciados. Rosatti terminó su intendencia en 1999, hace 21 años, lo sucedió Marcelo Alvarez –fallecido en 2018- y siguió Balbarrey, quien concluyó su mandato en 2007, hace casi 14 años.

La denuncia describe un supuesto reparto de bolsos, sin muchas precisiones. El fiscal Onel analizó los hechos que se remontan a los años 2000 y decidió no impulsar la acción penal al considerar que el tiempo transcurrido “excede el máximo de la pena para los supuestos delitos cometidos”. Por lo tanto, solicitó el archivo del trámite.

El juez Rodríguez discrepó con esa decisión de Onel, anuló el dictamen y ordenó realizar la investigación. “El archivo solicitado por el fiscal no sólo resulta prematuro sino que deviene irrazonable”, dijo el magistrado, quien planteó “la necesidad de realizar una investigación seria y profunda” y “dilucidar” la situación ante la hipótesis de un caso de “gravedad institucional”, especuló.

"Resulta inexplicable en esta instancia preliminar el pedido de archivo de las actuaciones”, escribió el juez, al considerar que la denuncia aporta “elementos suficientes” como para tomarle declaración a las “personas involucradas”. Según fuentes judiciales consultadas, la denuncia es reciente. “Los hechos son viejos, pero la denuncia se presentó hace pocas semanas”, explicó. “¿Quién es el denunciante?” “Tengo entendido que es una denuncia anónima”, informó.

Otro dato que trascendió en los medios es que la denuncia señala a un ex chofer de uno de los denunciados como el supuesto repartidor de bolsos. Lo del “chofer” se asemeja al guión de otras causas con gran resonancia mediática en el país.

Rosatti fue secretario de Gobierno del ex intendente Jorge Obeid, secretario general de la Gobernación en el primer mandato de Carlos Reutemann, convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, intendente de Santa Fe en el período 1995-1999, procurador general del Tesoro de la Nación (2003-2004), ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2004- 2005) y juez de la Corte Suprema desde 2016.

Según las fuentes, la denuncia señala supuestos hechos de los tiempos en que Balbarrey era intendente y Rosatti procurador del Tesoro de la Nación y luego ministro de Justicia, en el gabinete del ex presidente Néstor Kirchner.

Ya en 2019, Rosatti fue denunciado por un abogado por un presunto incremento patrimonial que no se pudo probar. El juez de la Corte publica sus declaraciones juradas de bienes en la web, donde están disponibles online.

El 4 de septiembre, el denunciante ratificó la denuncia y sugirió que la justicia buscara en las declaraciones juradas presentadas al fisco entre 2008 y 2018. Para la fiscal Paloma Ochoa, el abogado no aportó ningún dato fáctico por fuera de las declaraciones juradas y decidió que revisar las que Rosatti presentó desde 2008, como reclamaba el denunciante, era hacer una excursión de pesca. Como no hubo impulso de la acción penal, el ex juez Rodolfo Canicoba Corral cerró la causa el 15 de octubre de 2019.