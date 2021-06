La campaña de vacunación contra el coronavirus en Rosario avanzó desde ayer un poco más hacia los barrios con la inclusión de los centros de salud provinciales como terminales de esta cruzada sanitaria por la que ya se inocularon casi 240 mil personas en esta ciudad. Empezaron por desplegar vacunatorios en cinco dispensarios, y el plan es llegar al viernes con los 37 existentes en Rosario abocados a esa tarea. Eso, sumado a los 50 centros de salud municipales y los centros de distrito, dan otra dimensión a la campaña que hasta ahora se desarrollaba en el gran vacunatorio de la ex Rural, o en el Galpón 17 junto al río si se trataba de trabajadores esenciales. En cuanto al reporte diario, fallecieron 44 pacientes covid ayer en Rosario.. Se reportaron en la ciudad 808 contagios, mientras que a nivel provincial fueron 2.344.

La cantidad de diagnósticos positivos de covid 19 volvió a saltar a niveles de hace 12 días. Desde entonces, el reporte diario marcaba un descenso paulatino, pero ayer volvió a trepar. Hay 7.360 personas que están cursando la enfermedad y el nivel de camas críticas en hospitales está ocupado al 100%. La única luz de alivio son la razón de casos (0.74) y el número de reproducción diario (0,95), ambos dentro de lo deseable.

En la primera jornada, a modo de prueba, se aplicaron 280 dosis entre los centros de salud de Cabín 9, Casiano Casas al 1800, Suipacha al 600, Balcarce al 3800 y Esmeralda al 2300. Aquí, y paulatinamente en todos los dispensarios provinciales, se inocula a las personas que por una u otra razón no han sido vacunadas pese a que ya deberían haberlo hecho. La vacuna asignada para este operativo es la del laboratorio AstraZeneca, del cual llegaron este lunes 63.100 dosis.

En esta etapa, son aquellas personas que tienen más de 60 años, y además las que están entre los 18 y 59 años de edad y presentan comorbilidades. Estos grupos de población que están registrados con historia clínica en el conjunto de los 37 centros de salud provinciales suman 24.860 personas. Esa lista fue la que los equipos del Ministerio de Salud relevaron y entregaron a los dispensarios, cuyos agentes se dieron a la tarea de filtrar y detectar aquellas personas que no se habían solicitado turno de vacunación en el portal digital del Gobierno santafesino.

Ese universo de casi 25.000 habitantes de los barrios es el 7,3% de las 341.500 personas que ya han sido vacunadas en Rosario. No obstante, vale aclarar que esa lista de personas por vacunar se irá achicando a medida que el sistema detecte que algunas han sido vacunadas en estos días, o también que otras hayan fallecido.

Los vacunatorios provinciales se abrieron ayer y continuarán en funcionamiento hasta el final de la campaña, incluso cuando esa población objetivo se haya vacunado por completo y se siga con la población de entre 18 y 59 sin comorbilidades. La cercanía que supone el dispensario barrial ofrece más accesibilidad para vecinos y vecinas más vulnerables que un trámite que empieza por una gestión remota en internet y que culmina en el vacunatorio de Oroño y 27 de Febrero, muy distante para muchos.

Laura Ortube, directora de 1° y 2° Nivel de Salud de la cartera sanitaria, explicó a Rosario/12 que previo al inicio de esta vacunación ampliada hubo que desagregar la población objetivo adscripta a los centros barriales y suministrar esas listas a los equipos en territorio. Teléfono, whatsapp, cartelería en los barrios, referentes territoriales, redes sociales y búsqueda a domicilio son las múltiples maneras de llegar a quienes aún no se vacunaron.

"Notamos en el territorio que muchos pacientes no tienen acceso a la vacunación: gente que no tiene los medios para inscribirse, sin alguien cercano que pueda hacerlo en su nombre, con manejo de internet, gente grande o sin la instrucción necesaria para anotarse; otras personas con problemas de documentación que le resultaba un impedimento. Este es un motivo por el cual muchas personas no se anotaron. Y hay gente que realmente no llega a la Rural, la salud para ella es solo el centro de salud del barrio, ahí se terminó", se explayó la funcionaria a cargo de los centros de salud y Samco en el sur de la provincia.

"La idea es sostener este operativo, con toda la logística que lleva, y sostenerlo para luego también hacerlo con la segunda dosis", avizoró Ortube.

La vacunación aquí se desarrolla entre las 9 y las 17. Los equipos de Salud recogen al final de cada jornada en cada centro las dosis que no fueron aplicadas y las guardan en el vacunatorio de la ex Rural para garantizar las condiciones necesarias de almacenamiento. Y al día siguiente, llevarán a los barrios otra tanda de dosis para continuar.

El procedimiento implicó capacitar a todo el personal de los centros de salud, no solo a enfermeras y enfermeros que aplican la vacuna sino a todos, incluso los agentes sanitarios que deben ir en busca de los pacientes rezagados de la campaña.