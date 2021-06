El gabinete económico decidió no esperar hasta la primera reunión "cara a cara" con las nuevas autoridades de la Unión industrial Argentina (UIA) para expresarle su disgusto con algunas actitudes de la nueva conducción. Participando como invitado en el primer encuentro por zoom del nuevo Comité Ejecutivo de la UIA, el ministro Matías Kulfas se ocupó de marcarle al flamante titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, "el comienzo de gestión incomprensiblemente malo" que había tenido en su relación con el gobierno. "Cuando veo algunas declaraciones, me quedo un poco sorprendido", apuntó Kulfas, quien repasó los dichos de Funes de Rioja en un reportaje de este fin de semana, en el cual prácticamente desconoce que haya reactivación industrial; otra nota periodística que le atribuye a voceros de la conducción haber dicho del gobierno que "o te colonizan, o tratan de embestirte". Y también le recordó que tras el rescate de la empresa IMPSA por una gestión y aporte económico del gobierno, "nos sorprendió no haber visto una expresión de la UIA, por lo menos reconociendo este esfuerzo".

"No quiero profundizar las diferencias, simplemente quiero decir algunas cosas porque, si no, me sentiría muy incómodo", le advirtió Kulfas a Funes de Rioja, en dicho encuentro virtual, contaron participantes del mismo. El titular de la UIA acababa de presentarlo, haciendo una introducción de tono formal en este primer encuentro del Comité Ejecutivo que encabeza. Lo acompañaba Miguel Angel Rodríguez, secretario del cuerpo, los vicepresidentes Luis Betnaza, Eduardo Nougués, Adrián Kaufmann Brea, Guillermo Moretti y Miguel Acevedo (presidente saliente), entre otros.

Hegemonía de hierro

Funes de Rioja encabeza una nueva conducción hegemonizada por Techint, llevando como socio fuerte al sector de la alimentación, del cual el flamante titular (como presidente de Copal) y Kaufmann Brea (de Arcor) son los representantes de más alto rango. Para la nueva conducción fue "vetado" el sector textil, según palabras de quien iba a ser su representante, José Ignacio de Mendiguren, quien responsabilizó directamente a la firma siderúrgica y al nuevo titular de la entidad por esa actitud.

Kulfas repasó cada uno de los gestos que hizo el gobierno de Alberto Fernández, "desde aquel encuentro en Tucumán, en plena campaña de 2019", con la presencia de Miguel Acevedo por la UIA y Héctor Daer por la CGT. Allí "quedó marcada la actitud y la política del gobierno de sostener un muy buen diálogo con los sectores de la producción y el trabajo".

"Quisiera señalar el papel que le hemos dado al sector industrial desde que comenzamos la gestión, con una serie de iniciativas bien concretas", refirió, mencionando las distintas políticas aplicadas durante la pandemia (ATP, baja de tasas, cambio del esquema de retenciones, reintegros, parques industriales, fomento a la exportación, desarrollo de proveedores), de las que el sector siempre fue el más beneficiado.

"Quiero empezar con este racconto porque en los últimos meses no estuve viendo esta mirada en la conducción de la UIA", dijo el ministro, que siguió mencionando decisiones políticas del gobierno en favor de la industria, que las nuevas autoridades estarían desconociendo. "Nosotros seguimos apostando al diálogo, al consenso, nosotros no hemos cambiado", advirtió.

"Me sorprendió, Daniel..."

"Con el ATP hemos aplicado el salvataje más grande de la historia argentina. Por eso cuando veo algunas declaraciones me quedo un poco sorprendido", dijo Kulfas antes de aludir directamente a Funes de Rioja. "Me sorprendió, Daniel, que cuando te preguntan en un reportaje si ves reactivación, digas que hay reactivación en aquellas industrias ligadas a la construcción y en la construcción misma. Y la verdad que la información del INDEC dice que de 16 ramas industriales, hay 12 que están en claro proceso de recuperación respecto de 2019 y esto lo encabeza maquinaria y equipo, lo sigue electrónica, equipamiento médico, alimentación y más ramas que no necesariamente están vinculadas con la construcción".

También le recordó que "hace pocos días estuvimos en Mendoza, donde una empresa tan importante como IMPSA estuvo a punto de cerrar y perder una tecnología única para Argentina y América Latina. Nos sorprendió no haber visto una expresión de las UIA, por lo menos reconociendo este esfuerzo y acompañándolo. Y es una empresa emblemática para la Argentina y para la UIA, que ahora puede seguir funcionando".



"Ayer veo en el diario La Nación", le agregó, "una nota en donde voceros de la nueva conducción de la UIA dicen “o te colonizan o te tratan de embestir”. Ninguna de las dos. Nosotros no colonizamos a nadie, fuimos totalmente prescindentes en esta elección, en ningún momento opinamos sobre cómo se iba a conformar la nueva conducción de la UIA, mantuvimos el diálogo con todos los sectores y vamos en esa misma dirección. No queremos ni colonizar a nadie, ni embestir a nadie".

Kulfas concluyó expresándole: "Quiero que tengamos una relación abierta, honesta, de diálogo sincero, como el que tuvimos con la conducción que encabezó Miguel Acevedo y en la que estaban la mayoría de los que hoy están ahí. Por eso no entiendo bien los motivos por el cual esto ha cambiado. Nosotros no cambiamos, nosotros tenemos la misma política y el mismo espíritu de diálogo y colaboración".

Como pudo, Funes de Rioja trató de quitarse de encima el sayo, explicando que en la entrevista aludida le habían formulado más de 60 preguntas y que la alusión a la construcción "había sido sólo un ejemplo". También se refirió a la nota que Kulfas le mencionó de La Nación, no haciéndose cargo de los dichos adjudicados a "voceros de la actual conducción". "NInguno de nosotros habló al respecto", dijo, aunque no sonó muy convincente.

Yo no fui

Tras sus "aclaraciones", Funes de Rioja le quiso ceder la palabra a algunos integrantes del Comité Ejecutivo para que le formularan preguntas al ministro, pero éste se excusó señalando que debía atender otra reunión. Habían pasado 40 minutos desde el inicio de su participación, en un encuentro al que sólo fue invitado para una breve intervención. Pero prometió un próximo encuentro para tener un intercambio más fluido. Por el momento, al titular de la entidad le quedó claro que en el gobierno no cayó bien la nueva actitud de la UIA, contraria a las expectativas del gobierno de armonizar intereses contrapuestos.

Este miércoles habrá un nuevo cruce entre el gabinete económico y Daniel Funes de Rioja, pero esta vez cara a cara, cuando Martín Guzmán participe como disertante en un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que encabeza el mismo titular de la UIA. Además de Funes de Rioja, se anunció la presencia de varios integrantes más del Comité Ejecutivo de la central fabril.

Funes de Rioja reclamó al asumir en la UIA la baja de la prohibición de los despidos y la doble indemnización, y tuvo manifestaciones críticas hacia medidas oficiales vinculadas a la política antiinflacionaria. La intervención de Guzmán está prevista para las 14 horas, de manera presencial en las instalaciones de La Mansión y los jardines del hotel Four Seasons, de CABA.