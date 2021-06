El presidente Alberto Fernández suspendió ayer la visita que tenía prevista a la ciudad bonaerense de Pergamino para inaugurar un tramo de la Ruta Nacional 8, y el acto se desarrolló con la presencia del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el gobernador Axel Kicillof.

Cerca de acto un grupo de "productores rurales en defensa de la República" organizaron un "camionetazo" para reclamar por el cierre de las exportaciones de carne. Junto a la protesta se viralizaron algunos videos con textos que afirmaban que el primer mandatario estaba "huyendo en helicóptero", algo que aseguró y difundió entre otros el diputado provincial por la Coalición Cívica ARI Luciano Bugallo.

Cuando el sitio Chequeado se comunicó con él tras verificar con diferentes fuentes que Fernández no viajó a Pergamino, ya que modificó su agenda y se quedó en Casa Rosada, el diputado respondió en tono republicano: "Ustedes digan y hagan lo que quieran, me tiene sin cuidados (sic), porque ya nadie les cree. Sabemos que son kirchneristas y dependen de la pauta oficial".

"Lo del 'monitoreo de redes sociales' me suena un poco demasiado fascista, una especie de censura de opinión, muy parecido a la censura previa", cuestionó al sitio luego de difundir la noticia falsa. "Pero no me den bola, puede que sea solo una humilde opinión de un boludo del interior que no quiere vivir en un totalitarismo chavista".

El hombre de la derecha rural había sido noticia recientemente por defender la explotación infantil: "para los vagos que nunca laburaron, todo es explotación", respondió a la afirmación del INTA de que "tres cuartas partes del trabajo infantil sucede en el sector agropecuario o en actividades rurales".