¿Hay más números naturales que números pares?

Supongamos que hay un cine en el que iban a pasar en tres dimensiones el partido final del campeonato del mundo. El dueño del teatro decidió que no cobraría la entrada, pero por una disposición municipal, cada persona necesitaba tener una entrada, para evitar que hubiera gente parada. Llegado este punto, la pregunta es: ¿cómo puede hacer usted para saber si tendrá lugar o no? Por supuesto, hay múltiples maneras de encontrar la respuesta. Una forma sería quedarse en la cola esperando que a uno le llegue el turno. Si todavía queda/n entrada/s, listo. Podría pasar también, que las localidades se agotaran antes que le toque a usted. En este caso, usted también sabría que no hay lugar antes de llegar hasta la puerta. Otra idea podría ser preguntar cuántas butacas tiene el cine y después, contar el número de personas que hay en la cola. Si no fuera necesario tener un ticket o si no hubiera problemas en que haya gente parada, uno podría dejarlos pasar a todos de manera tal que cada uno se ubique en algún asiento. Si se acaban las sillas antes que termine de entrar el público, es porque había más personas que butacas. Si la cola se agota y todavía quedan asientos libres, es porque había menos personas que lugares. Y si al terminar de entrar todos, no queda ningún asiento vacío ni hay ninguna persona parada, es porque hay exactamente el mismo número de personas que de butacas. En este último caso, no hace falta contar nada: no hace falta saber cuántas butacas hay en el cine ni contar cuántas personas hay en la cola. Basta con que cada uno ocupe un asiento y listo. Siguiendo esta misma idea, quiero proponerle que pensemos si hay más números naturales (1, 2, 3, 4, 5, …. 72, 73, 74, …etc) que números pares (2, 4, 6, 8, 10, 12,…etc). Usted… ¿qué contestaría? A priori, uno tiene la tentación (acertada en otro contexto), de contestar que hay más números naturales que pares, aunque más no sea, porque los pares forman una parte de todos los números. No son todos los números (porque faltan todos los impares), y es por eso que uno contestaría (con convicción): ¡no hay la misma cantidad! Sin embargo, reproduciendo el análisis que recién hicimos para las butacas del cine y las personas que están en la cola. En la respuesta que encontramos al final, usted habrá descubierto que no hace falta CONTAR. Basta con asignarle a cada butaca una persona y viceversa, pero esencialmente, el ‘acto’ o la ‘acción’ de ‘contar’, es innecesaria. Hagamos lo mismo entonces ahora con los números. Yo voy a proponerle esta asignación, algo así como si los números naturales fueran las personas que están esperando en la cola y los números pares, son las butacas del cine. Uno podría hacer así: al número uno, le asignamos el número dos. Al número dos, le asignamos el número cuatro. Al número tres, le asignamos el número seis…. Y así sigo: al número 53 le asignamos el número 106…. O más en general, al número n le asignamos el número….¡2n!