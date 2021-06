Omar Perotti aclaró ayer la naturaleza de los convenios de provisión de vacunas que su gobierno firmó con distintos laboratorios, por fuera de los envíos que realiza el Ministerio de Salud de la Nación. Son acuerdos latentes, para complementar la campaña nacional y garantizar la continuidad de vacunación de otro modo, en caso de que se el suministro habitual se demore. "Por las dudas", sería la explicación del caso.

Es que ayer se interpretó –por declaraciones de la ministra local Sonia Martorano– que Nación "descontaría" a Santa Fe las dosis que consiga por su cuenta. Y sonó a una suerte de represalia. El gobernador negó esa interpretación y explicó la lógica.

"Es un contrato de abastecimiento, un pedido formal para iniciar el trámite de compra. El laboratorio dirá si tiene existencia a partir de tal fecha, y cuándo la puede entregar. Santa Fe evaluará entonces cómo vienen las entregas de Nación, y si la fecha que se plantea nos resulta útil, lo tomaremos para complementar el esquema de vacunación que lleva adelante Nación. O no, si las dosis siguen llegando con este ritmo quizás no haga falta", explicó Perotti ayer por radio Sí 98.9.

Todo partió del anuncio que Perotti hizo el viernes pasado, sobre el acuerdo de compra por un millón de dosis de vacuna Convidecia, que produce el laboratorio chino canadiense CanSino Biologics y que Anmat autorizó esta semana. El acuerdo se firmó con un contrato con el laboratorio Cassará como intermediario.

También acordó contratos similares con las vacunas Janssen (Johnson & Johnson), Covaxin (Bharat Biotech International) y Sinopharm (Laboratorio G-42, de Emiratos Árabes). Pero la gestión más avanzada es con CanSino, por ahora.

Buenos Aires y Córdoba hicieron lo mismo, a razón de 10 millones y 1 millón de dosis, respectivamente. Axel Kicillof, con el laboratorio indio Bharat Biotech; y Juan Schiaretti, con CanSino.

Perotti ayer explicó el asunto con el ejemplo de lo que ocurrió con la provisión de respiradores el año pasado, cuando arreciaba la primera ola de la pandemia.

"Se trata de construir un esquema solidario y común –dijo el gobernador–. Todas las provincias necesitamos respiradores. Nación tomó la decisión de que la producción quedara en Argentina, y la compró toda, por completo. Luego, la fue asignando a cada provincia según sus necesidades de población y posibilidades de equipamiento. Si Nación no hubiese hecho esto, las provincias con recursos se hubiesen quedado con los respiradores, y las que no tienen recursos hubiesen quedado con menos o nada", dedujo. "Lo mismo sucede con las vacunas: si no tenemos un esquema común, la provincia con plata sale a comprar y el resto se quedará mirando y esperando a ver cuándo le llegará. La idea es que los que podamos comprar y tenemos recursos para hacerlo complementemos una estrategia nacional", redondeó el jefe del Ejecutivo santafesino.

Perotti puso por delante, por lo tanto, el rol del Estado nacional. Destacó que Nación está importando 5 millones de dosis, en el marco de convenios firmados por 65 millones. Mientras este ritmo se mantenga, Santa Fe no haría uso de sus convenios con laboratorios; y si lo hace, será en ese marco que Nación entonces reasignaría dosis a provincias en desventaja de recursos. "La ventaja será entonces que la provincia que pudo, vacunó a su gente antes de tiempo que si hubiese tenido que esperar las vacunas nacionales. Pero no implica que esto vaya a ser así", aclaró.

El mandatario cerró el paso a lecturas simples del asunto. "Nadie debe decir que en el mundo hay vacunas y que porqué no vamos a comprarlas. Eso no es cierto, nunca existió, porque si así fuera varias provincias ya tendrían sus vacunas. No es sencillo comprar vacunas afuera, no es como ir a la farmacia", remarcó. Y descreyó de tantas versiones que surcan el cielo de la campaña de inoculación. "De tantos que ofrecían vacunas uno prometía 200 mil dosis en junio, y la verdad es que Nación entregó a Santa Fe más de 200 mil dosis en lo que va del mes. Si el cronograma sigue al ritmo de ahora para tener vacunada la población en el menor tiempo posible, ninguna provincia tiene necesidad de traer vacunas por su cuenta", recalcó.