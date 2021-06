Luego de la seguidilla de empates que atraviesa la Selección argentina y que fue dejando un sabor amargo y un gusto a poco, el capitán y símbolo del equipo nacional, Lionel Messi, ofreció este miércoles unas palabras de motivación de cara a lo que viene: el clásico del viernes ante Uruguay, en el debut de los charrúas, por la segunda fecha de la Copa América. "Estamos preparados para competir y vamos a seguir luchando por ganar cada partido. ¡Vamos Argentina!", escribió Messi vía Instagram, junto a una foto suya festejando tras su gol de tiro libre frente a Chile.

El 10 de la Selección argentina y su mensaje motivador (Imagen: Instagram Messi).

El astro del Barcelona se sumó a una serie de mensajes que publicaron durante las últimas horas otros integrantes del seleccionado nacional luego del empate 1-1 del lunes ante los trasandinos en Río de Janeiro, por el estreno en el certamen sudamericano.

"Queríamos comenzar esta Copa América con una victoria. Vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Esto recién empieza", publicó Leandro Paredes. Rodrigo De Paul expresó: "Comenzó la Copa América. Cada partido será una batalla y estamos preparados. Todos juntos. Vamos Argentina". Y dijo Ángel Di María: "Esto recién empieza y todos sabemos lo difícil que es. A seguir luchando por nuestro sueño".

Paredes fue otro de los que compartió su entusiasmo en las redes (Imagen: Instagram Paredes).

La palabra de Messi, la figura más importante del plantel, tanto por su indiscutible fútbol como por ser la voz más reconocida al interior del equipo argentino, se hizo sentir en la previa del clásico rioplatense. El partido ante el combinado de Óscar Washington Tabárez, que llega descansado a su estreno en la Copa América, encuentra a la Selección argentina en pleno in crescendo de sus deseos de abrazar la victoria, luego de tenerla en sus manos (fruto de pasajes de buen juego) y que se la arrebataran en el segundo tiempo.

Pero no sólo eso. El juego ante los charrúas también llega en un momento -y este miércoles quedó claro- en el que la motivación desborda desde el plantel hacia afuera. Si horas antes de jugar ante Chile, Messi había invitado a soñar con "la hora de dar un golpe", ahora el capitán y el plantel argentino duplican la apuesta: no hay empate que le quite la confianza al equipo nacional en su aventura por Brasil y es esa la sensación que llega desde adentro hacia afuera, y se vierte en las redes sociales donde los jugadores argentinos son leídos y acompañados por sus seguidores.

Luego de los trabajos regenerativos post Chile, los dirigidos por Lionel Scaloni cumplieron este miércoles otra jornada de entrenamiento. La actividad se inició en el gimnasio, hasta que el plantel se movió al terreno de juego y continuó con labores físicas en postas y circuitos. En el segundo tramo de la práctica, el DT dispuso un ensayo de diferentes conceptos tácticos con la plantilla entera -según se informó desde la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)-, mientras que los cuatro arqueros hicieron trabajos específicos de la posición junto a Martín Tocalli, su entrenador.

En el predio de Ezeiza, al crack del Barcelona se lo vio feliz y sonriente. Una postal que, sumada al gran fútbol que viene entregando en los últimos partidos y a la ola de mensajes de las redes sociales, sólo traduce confianza en la previa del segundo partido de la Copa América. ¿Y qué mejor que entregarse a la confianza del que lleva la 10 de Argentina, para dejar atrás el sabor amargo de los últimos empates y mantener encendida la ilusión para enfrentar a Uruguay?