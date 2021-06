River retomó este miércoles las prácticas en el predio de Ezeiza pero con el oído puesto en Florencio Varela ya que Defensa y Justicia hizo públicas ciertas objeciones en torno a las situaciones de Enzo Fernández y Héctor David Martínez.

Por el primero, mediocampista central que está a préstamo en el Halcón y que Marcelo Gallardo pretende sumar para esta pretemporada, el presidente de Defensa, José Lemme, declaró que pretenden retenerlo hasta diciembre: "Por Enzo, la idea es que se siga hasta diciembre. Sucedió algo que no es normal con Enzo, no vino el primer día (de la pretemporada) y recurrimos a la parte formal. Con él no tuvimos ningún problema; es un gran jugador, de buena educación. Por ahora se va a quedar".

El Millonario pretende que Fernández, quien ya habló con el mánager Enzo Francescoli, se incorpore en estos días y haga la pretemporada en Estados Unidos a pesar del préstamo firmado hasta diciembre.

Mientras que por el defensor, actualmente disputando la Copa América con la selección de Paraguay, surgieron diferencias por su transferencia. "Por David no estamos negociando nada. No hay ningún tipo de negociación, está todo stand by. Tenemos el 50 por ciento del pase de Martínez y también los derechos federativos. Si River se lo quiere quedar tendrá que comprar ese porcentaje, sino deberá volver en diciembre", aseguró el dirigente en declaraciones a Radio Colonia.

Martínez retornó a River a principios de este año porque el club de Núñez negoció una cesión hasta diciembre. Su gran rendimiento, que le valió la citación paraguaya, revalorizó el interés millonario.

Mientras tanto, el plantel de River retomó los entrenamientos con varios juveniles y sin el chileno Paulo Díaz -aún no tiene el alta médica- de cara al viaje a Orlando, Estados Unidos, donde hará la pretemporada hasta el 5 de julio.

Los jugadores se realizaron algunas mediciones físicas y este jueves van a ser testeados para tener los PCR que les permitan viajar el viernes en un vuelo chárter, a modo de burbuja sanitaria, con aproximadamente 26 futbolistas.

En cuanto a Díaz, el defensor regresó este miércoles de Santiago de Chile, donde estuvo haciendo reposo por las complicaciones cardíacas que le causó la covid-19, y se sumará el jueves a los trabajos para determinar si puede viajar.