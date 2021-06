"Es muy triste, porque no es que se fue con una enfermedad, de un día para el otro nos arrancaron al papá. Mis chicos todos los días lloran por el papá. A mí se me parte el alma porque yo no puedo llorar delante de ellos. Me pongo dura, pero todo me está rompiendo por dentro, cada día que pasa es más difícil." Elisa Lencina tiene 39 años, y cuenta a Página/12 el agujero negro en que se transformó su vida y la de sus hijos desde que el 2 de mayo un grupo de policías bonaerenses de San Pedro molieron a golpes a su marido, Germán Lopes García, porque reclamaba una ambulancia para que la atendiera a ella que había sufrido una descompensación en su casa. Germán falleció el 27 de mayo después de pasar por varias cirujías de urgencia. Desde hace más de un mes, Elisa está completamente desamparada, alimenta a sus hijos a duras penas con lo que va recibiendo de familiares y amigos.

-¿Alguna ayuda municipal?

-Prometieron ayuda psicológica para los chicos, prometieron asistencia. Pero nunca más vinieron. Lo único que me dio una asistenta social que vino hace unos días es un vale para una garrafa de gas.

Entrevista en desarrollo.