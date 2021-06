El lateral Dani Alves, de 38 años, fue convocado este jueves para la selección brasileña de fútbol que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que defenderá el título conquistado en Río de Janeiro 2016.

Alves, jugador del San Pablo, es la sorpresa de la lista de 18 convocados por el técnico de la selección olímpica brasileña, André Jardine, y será uno de los tres mayores que tendrá el equipo. En cambio, Jardine no podrá contar con Neymar, quien quería estar en la cita olímpica pero no fue liberado por su club, el PSG francés. Las otras dos ausencias importantes son las de Rodrygo y Vinicius Júnior, ambos jugadores del Real Madrid que integran habitualmente el seleccionado Sub 23.

Alves, que participó en los Mundiales 2010 y 2014, no integra la lista del entrenador Tite en la Copa América que se está jugando, aunque fue una pieza clave en el título logrado en la edición 2019. Su anterior conquista en el certamen continental había sido en 2007, cuando anotó un gol en la final ganada 3-0 a Argentina en Venezuela. Además, en su palmarés internacional figura un título Mundial Sub 20 en Emiratos Unidos 2003 y dos Copas Confederaciones, en 2009 y en 2013.

Los citados para los Juegos Olímpicos, que se desarrollarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto en la capital japonesa, serán los arqueros Santos (Atlético Paranaense) y Brenno (Gremio); los defensores Daniel Alves (San Pablo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Nino (Fluminense), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Diego Carlos (Sevilla); llos mediocampistas Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Olympique de Lyon), Matheus Henrique (Gremio), Gerson (Flamengo) y Claudinho (Red Bull Bragantino); y los delanteros Paulinho (Bayer Leverkusen), Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Matheus Cunha (Hertha Berlín) y Pedro (Flamengo).

Brasil integrará el Grupo D junto con Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Por su parte, la selección argentina -dirigida por Fernando Batista- formará parte del grupo C con España, Australia y Egipto. En el A estarán Francia, México, Japón y Sudáfrica y en el grupo B competirán Corea del Sur, Rumania, Honduras y Nueva Zelanda.