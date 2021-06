Desde Santa Fe

El paro de los municipales que reclaman vacunas para sus compañeros y compañeras más expuesto al covid –que son unos 27.000- tuvo ayer un acatamiento superior al 80% en toda la provincia, según estimó el secretario general de Festram Claudio Leoni. La excepción fueron los trabajadores de los vacunatorios que cumplieron sus tareas habituales, a pesar de que muchos de ellos no están vacunados. “Lo que queremos es que nos escuchen. Estamos en una situación muy mala por la falta de consideración a una actividad que es básica en la pelea contra la pandemia”, dijo Leoni. Y reclamó vacunas para los más esenciales, los de la primera línea: los docentes, los recolectores, guardias de seguridad –que ya sufrieron golpizas en procedimientos contra fiestas clandestinas- y quienes acompañan el destino final a las víctimas del covid, en los cementerios. “Ellos tienen que ser vacunados lo antes posible”, demandó.

El paro de ayer fue en defensa de la vida y la salud de los municipales. Desde el arranque de la pandemia, Festram ya contabilizó un aumento de contagios del 350% hasta marzo de este año y más de 100 fallecidos, en ese lapso. “De cada diez trabajadores covid positivo, tres se contagiaron en el ámbito laboral: el 30%”, contó Leoni.

Al pedirle una evaluación de la huelga, el líder de Festram dijo que fue “contundente” en toda la provincia, con un acatamiento superior al 80%. “Hubo algunas presiones de intendentes que querían que fueran a trabajar los que ya están vacunados. Pero estamos conformes. Fue un paro muy importante en Rosario, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela, Reconquista, Santo Tomé y San Lorenzo. Impactó en toda la provincia”.

La nota la dio el gremio Asoem de Santa Fe que a pesar de que la medida se votó hace dos semanas, sobre la hora -el miércoles a la tarde- decidió no acatarla. El desafío de la cúpula del sindicato generó un borbotón de protestas en el municipio capitalino, entre ellas en la Maestranza, frente al estadio del club Unión, donde los trabajadores cortaron la avenida de ingreso a la ciudad. Es conocido el entredicho político económico entre Asoem y Festram.

La demanda exclusiva del paro es la vacunación al sector más esencial:

*Docentes: “Habían comenzado a vacunarlos, pero el cronograma no terminó. Dejaron afuera a los compañeros y compañeras de los liceos, las escuelas de oficios y especiales y los jardines de infantes”, reveló Leoni

*Recolectores. “Son los que están en contacto con los residuos y la higiene urbana. Su riesgo es muy alto, todos ellos deberían estará vacunados desde el primer día”.

*Guardias de seguridad. “Hoy tenemos tres compañeros internados por golpizas, dos en Rosario y uno en Reconquista. Fueron agredidos en procedimientos contra fiestas clandestinas. Los policías están vacunados, pero los trabajadores municipales que levantan las actas, piden documentación y ordenan la clausura no lo están. No es justo”, advirtió.

*Los olvidados. “Los cementerios están a cargo de municipios y comunas, pero los compañeros no están vacunados y son los que disponen las exhumaciones de víctimas del covid que llegan todos los días”. En cambio –aclaró Leoni- el personal y los empresarios de los servicios fúnebres privados sí están protegidos y con las dos dosis". "Unos sí y otros no. No puede ser".

*Los vacunatorios. “Lo mismo sucede en los vacunatorios que están bajo la órbita de municipios y comunas. Los trabajadores que reciben a los convocados, toman la temperatura, los datos, completan planillas, ordenan el tránsito y acompañan a la gente son municipales. Y no están vacunados”, sorprendió Leoni.

“Estamos en una situación muy mala por la falta de consideración a una actividad que es básica en la pelea contra el covid. La falta de respuesta nos obliga a protestar”. "Ya le planteamos el tema al gobernador Omar Perotti, a la ministra de Salud Sonia Martorano y al ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri. Cuando nos dijeron que iban a vacunar a los docentes municipales, pensamos que habíamos encontrado el camino, pero no fue así”.

-¿Puede haber más paros? –preguntó Rosario 12.

Leoni adelantó que hoy evaluarán la situación. “Hay temas complejos. La violencia social es muy fuerte en los procedimientos contra las fiestas clandestinas. No se puede ir a un operativo sin una preparación previa y dejar que les peguen a los trabajadores. Eso no puede ocurrir. No se puede ir con dos policías y diez municipales porque seguro que les pegan. Esa falta de planificación es que la queremos acordar con el Ministerio de Seguridad”, advirtió.

“Lo que pedimos en la urgencia es que vacunen a los trabajadores más expuestos, que son alrededor de 27.000 con un promedio de edad de 45 años. No a todos los municipales, sino a los que tienen el mayor riesgo”, concluyó.