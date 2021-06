Ambientada durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, la película Pistolero, ópera prima de Nicolás Galvagno, se presenta como un western moderno en el que se narra la historia del forajido Isidoro Mendoza, quien junto con su hermano forma una banda de criminales, roba una joyería y pone a la policía tras su rastro.

Sin embargo, estos dos bandidos logran ganarse con sus acciones el cariño del pueblo y convertirse en los enemigos públicos número uno del poder de turno y las corporaciones. Además, una mujer llega a la vida de Isidoro y el amor abre una nueva posibilidad, pero no parece haber más que muerte en el horizonte.

Con respecto a la construcción de los dos personajes protagónicos, interpreados por Lautaro Delgado y el boxeador Sergio "Maravilla" Martínez, el director explicó: "Lo que hice fue mostrar su lado más humano. No secuestraban gente, no mataban a las víctimas que les robaban y después no centrarme en los hechos delictivos sino en mostrar esa relación fraternal entre los hermanos, que existía entre ellos, cómo se cuidaban y defendían".

