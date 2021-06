Antonio Gallo de 50 años fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su expareja Alicia Analía Mamaní, quien tenía 37 años. Ese fue el veredicto dado por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Javier Aranibar (presidente), Federico Javier Armiñana Dohorman y Fernando Martín Pérez (vocales).

Los jueces ordenaron que se obtenga el perfil genético del condenado para ser inscripto en los registros nacionales y provinciales correspondientes. También dispusieron el traslado de Gallo a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, donde continuará detenido.



Mamaní fue asesinada el 14 de julio de 2020, alrededor de las 20, en una vivienda de barrio Río Grande, en la localidad de El Bordo. Allí Gallo le produjo dos lesiones mortales con un arma blanca a suexpareja. El acusado dejó a la mujer en el piso de la cocina y se dirigió a la subcomisaría de El Bordo, allí los policías se alarmaron cuando lo vieron ingresar manchado con sangre en el pantalón y la campera, pero el homicida sin resistencia confesó el ataque a su mujer. El acusado les aportó los datos acerca del lugar donde se encontraba la víctima, pero cuando los efectivos llegaron, ella ya se encontraba sin vida.

Las amigas de la mujer se manifestaron en la mañana del viernes en El Bordo pidiendo perpetua para el femicida. Una de las mujeres, Mimí, al ser consultada por Salta/12 se mostró conforme con la sentencia y dijo que Alicia ahora podrá descansar en paz. "Alicia fue muy sufrida. Su mamá murió cuando eran chicos. No tenía papá. Ella era la mayor de 3 hermanos", contó. También con la muerte de Alicia, sus cuatro hijxs de 20,18, 16 y 5 años quedaron huérfanxs de madre y según lo que dijo Mimí están a cargo de una tía paterna.

Mimí relató que Alicia trabajaba en fincas rurales "desde chica", sostuvo. "Ella conoce a Antonio en el campo donde trabajaban. Él es del Chaco Salteño, vino a vivir a una finca y ella iba a trabajar ahí, en ese momento todavía estaba su mamá creo", contó.

La amiga de Alicia recordó que "ella amaba jugar al fútbol y bailar". Ambas eran compañeras de trabajo. "Jugamos en un tiempo en la canchita del barrio para un equipo de mamis aquí", recordó Mimí. "Alicia sufrió años el psicopateo de ese hombre. Desde muy chica se casó y no vivió su adolescencia ni juventud como cualquiera. Se dedicó a su familia al 100 por ciento durante 20 años. Y cuando se decidió y dio por terminado su matrimonio, él la mato, sin darle ni siquiera la posibilidad de defenderse", expresó.

Mimí contó además que Gallo, "no tenía amigos", "no parecía malo pero era raro que él no salga, no tenga vida social. No tenía vicios. Era muy reservado". Dijo que Alicia había manifestado a sus amigas que él la amenazaba de muerte si lo dejaba pero no llegó a denunciar estos hechos. "La veíamos muy mal últimamente. Se había ido de la casa. Había adelgazado demasiado. Cambió de número. No nos hablaba. Algo pasaba. Pero nunca pensamos que iba a terminar de esa manera", sostuvo la amiga.

Ante situaciones de violencia de género, la Línea 144 brinda atención telefónica especializada durante las 24 horas, los 365 días del año, es anónima, gratuita y nacional. También en Salta para facilitar la realización de las denuncias el Ministerio Público Fiscal habilitó el sitio web: https://www.denunciasweb.gob.ar/genero.