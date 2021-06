El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, destacó este sábado que "probablemente haya que dar dosis de refuerzo o cambiar de vacuna si la misma no es efectiva contra una nueva variante". Así lo planteó en declaraciones radiales al referirse a la efectividad de las vacunas contra el coronavirus.

"Hoy en día existen muchos interrogantes. Algunos hacen a la propia duración de la inmunidad que confiere la vacuna", señaló el funcionario en diálogo con AM 750. "Todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo provee inmunidad la vacuna que se comenzó a aplicar en diciembre del año pasado. Tenemos que analizar como evolucionan los anticuerpos y la inmunidad celular para decir cuanto tiempo de inmunidad nos van a proveer las vacunas", añadió.

Los desarrolladores de la vacuna Sputnik V anunciaron recientemente que la suya es "la más eficiente contra la variante Delta", de acuerdo a un estudio presentado por el Centro Gamaleya. En ese sentido, el jueves pasado anunciaron que ofrecerán a otros laboratorios fabricantes "una vacuna de refuerzo, ajustada para trabajar contra la variante Delta", detectada por primera vez en India.



Salvarezza estimó que "en otras enfermedades, como en el caso de la gripe, las vacunas hay que cambiarlas todos los años" y que "la aparición de nuevas variantes complica el panorama", ya que, "en muchos casos las vacunas y los anticuerpos que generamos podrían no ser efectivos para nuevas variantes. De tal modo que "hay que pensar que probablemente haya que dar dosis de refuerzo o cambiar la vacuna si la misma no es efectiva".

En otro pasaje de la entrevista se refirió a las declaraciones de Mauricio Macri (por las que luego el ex presidente se se disculpó), en las que minimizó al coronavirus. "Ha sido una postura que ha manejado la oposición al Gobierno, que desde un principio intentó transmitir a la población que la pandemia no era nada, que había que salir y que la cuarentena no importaba, que había que quemar barbijos".

El ministro subrayó que "esto de que era como un poco más fuerte que una gripe, está en concordancia con las líneas de pensamiento que ha expresado Patricia Bullrich, hay un sector que ha ido en esa dirección". Macri había dicho el pasado jueves en Mendoza: "Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir".

Para Salvarezza, lo manifestado por el ex presidente "expresa un sector de la oposición que trabajó durante toda la pandemia para oponerse a las medidas sanitarias y de cuidado de la gente que el Gobierno estuvo implementando".