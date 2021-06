El plantel de River arribó este sábado a Orlando, en Estados Unidos, donde se vacunó contra el coronavirus antes de iniciar la pretemporada, donde no estará el delantero Lucas Beltrán, que debió retornar a Buenos Aires en la escala aérea en Lima, Perú. El atacante cordobés no había cumplido con los días de aislamiento requeridos luego de retornar de sus vacaciones en Europa por lo que no iba a recibir la autorización para ingresar en Estados Unidos, por lo que retornó a la Argentina y se sumará más tarde a sus compañeros.

La delegación del "Millonario" fue inoculada en el mismo aeropuerto de Orlando y por la tarde tenía programada la primera práctica en el ESPN Wide World of Sports Complex, donde se realizó el primer torneo de la NBA de básquetbol y de la MLS de fútbol en 2020.

Son 27 los futbolistas con los que cuenta Gallardo en esta pretemporada, donde pondrá el foco en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Argentinos Juniors, que iniciará el próximo 13 de julio como local.

El "Millonario" no pudo contar con Leonardo Ponzio, uno de sus emblemas, porque se le detectó una miocarditis en los estudios posteriores a haber sufrido coronavirus y tuvo que quedarse en Buenos Aires para su recuperación. "Quería agradecerles a todos por los mensajes y la preocupación. Estoy muy bien, en plena recuperación y con ganas de volver! Muchas gracias", publicó el capitán en sus redes sociales.

Por el momento, el único rival confirmado que tiene River para sus amistosos es Barcelona de Ecuador, que ganó el grupo de Boca y será rival de Vélez Sarsfield en los octavos de la Libertadores.

Esos duelos están previstos para el miércoles 30 de junio y el domingo 4 de julio, un día antes de emprender el regreso a Buenos Aires. El otro rival era América de Cali de Colombia, pero se suspendió.