No es que no lo recuerden ni que no quieran rendirle merecidos homenajes, pero la velocidad de la política obliga al partido socialista a superar rápidamente el hueco que dejó el fallecimiento de Miguel Lifschitz. El armado urge y el partido que conduce Mónica Fein a nivel nacional y Enrique Estévez en la provincia debe seguir “construyendo el espacio progresista en Santa Fe y a nivel nacional”, dijo Estévez a Rosario/12. Si bien por ahora no se habla de candidaturas, sí se admite que los de Antonio Bonfatti y la propia Fein “son los nombres naturales que surgen porque son fuertes referencias de nuestro partido”. Las conversaciones con un antiguo conocido como Rubén Giustiniani, y los debates con otros actores importantes del Frente Progresista como los intendentes Pablo Javkin y Emilio Jatón. Con el radicalismo la fórmula ya es conocida: Una cosa son los entendimientos provinciales y otros los nacionales. Estévez cree que en Santa Fe “la discusión sigue siendo entre tres”, en referencia al Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista.

Para el diputado nacional y presidente del PS en Santa Fe, “ya hace mucho tiempo que venimos pensando en un debate hacia el interior del Frente Progresista, desde el 2019. Para ver cómo ampliamos la sustentación política del proyecto progresista en la provincia de Santa Fe. Lógicamente discutiendo con los sectores que están en el Frente y conversando con algunos sectores que hoy no integran el Frente como es el caso de Rubén Giustiniani y todo ese espacio político con quienes independientemente de si ese proceso termina o no en una propuesta común, hay muchos puntos de coincidencia en los que podemos avanzar”.

Estévez aseguró que el partido socialista en particular “va a trabajar para que haya una propuesta que identifique al proyecto progresista de Santa Fe, por supuesto en la provincia pero también a nivel nacional. Esto incluye a las fuerzas políticas con amplio desarrollo territorial en Rosario y en Santa Fe”.

-Es decir Pablo Javkin y Emilio Jatón- preguntó Rosario/12.

-Por supuesto, son integrantes del Frente Progresista. Y también las conversaciones son con los radicales aliados en la provincia, pero además con aquellos que a nivel nacional no se vean contenidos por otra propuesta y quieran sumar a nuestro espacio. Con el radicalismo esto ya sucedió, hemos sido parte del Frente Progresista a nivel provincial pero estuvimos en espacios nacionales diferentes.

Las listas de candidatos se presentan el 24 de julio, “es un tiempo importante el que falta en un momento muy particular. Estamos en medio de una pandemia y los nombres que circulan como potenciales candidatos son nombres naturales, como Antonio (Bonfatti) y Mónica (Fein) que son dos referencias ineludibles. Pero también hay nombres en lugares como los que mencionaba, con amplio desarrollo territorial, como son Rosario y Santa Fe”, definió Estévez.

El diputado nacional del socialismo señaló que “todos los espacios políticos están hoy en un amplio debate interno. Nosotros desde el socialismo no creemos que ese debate tenga que darse públicamente porque estamos en un momento particular en el que también tenemos que ser muy responsables por la realidad social que se vive”. Y afirmó que en Santa Fe “la discusión política sigue siendo de tres. Y además creemos que a nivel nacional hay un conjunto de la sociedad que cree en la propuesta política del progresismo santafesino, que con aciertos y con errores, hemos podido dar cuenta de lo que hemos hecho”, concluyó.