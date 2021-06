A partir de mañana el nivel inicial del sistema educativo de toda la provincia retoma la presencialidad escolar, en tanto que el nivel primario lo hará en buena parte del territorio santafesino con excepción de las ciudades de más de 40 mil habitantes. La secundaria y el terciario continuarán con la modalidad virtual al menos hasta la semana próxima. La medida dispuesta el viernes a la noche por el Ministerio de Educación a través de la Circular N°16 coincide con una merma en la curva de contagios y se plantea como un primer paso rumbo a la recuperación de la presencialidad en los distintos niveles. Un comunicado del gremio docente Amsafé cuestionó a las autoridades ministeriales por comunicar la medida un viernes a la noche y advirtió que si bien hay datos alentadores sobre la situación epidemiológica, los mismos no se encuadran en los parámetros acordados en el Consejo Federal de Educación. "Como trabajadores y trabajadoras de la educación sabemos que la presencialidad es irreemplazable. Pero esa presencialidad debe ser cuidada, planificada", señaló el sindicato.

El viernes a la noche el Ministerio de Educación emitió la circular N°16. Una enrevesada redacción obligó a leer más de una vez la "propuesta" para esta semana: "Actividad presencial con bimodalidad y alternancia en los niveles Inicial y Primario en toda la provincia con excepción de las localidades que a continuación se detallan por integrar departamentos en alarma o ser ciudades de más de 40.000 habitantes con incidencia mayor a 500 y donde solamente se recuperará asistencia a clases presenciales en el Nivel Inicial (grupo prioritario en el marco de la Resol. CFE Nº 394/2021). Esas ciudades son: Casilda, Rafaela, Villa Constitución, Venado Tuerto, Reconquista, Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Granadero Baigorria, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Arroyo Seco, San José del Rincón, Sauce Viejo, Recreo, Pérez y Pueblo Esther".

Quería decir que el nivel inicial vuelve en toda la provincia a partir de hoy. Y que el nivel primario también, salvo en las localidades mencionadas, que tienen la característica de ser ciudades de más de 40 mil habitantes consideradas en alerta.

Amsafe ayer emitió un comunicado en el que cuestionó: "Una vez más la docencia santafesina recibe información ministerial un viernes en horas de la noche, fuera del horario laboral, sin previa comunicación ni discusión, creando confusión y malestar tanto en las y los trabajadores como en las familias, por los tiempos y los modos".

No resulta un dato menor el planteo. La circular difundida de esa forma obligó a supervisores y directores a trabajar durante el fin de semana en la organización del regreso, por más que estaba siempre latente. Uno de los problemas que se plantea es que el retorno en estas condiciones demanda una importante cantidad de maestros reemplazantes, ya que aquellos que tienen hijos en edad escolar que cursan grados superiores y no vuelven a la presencialidad, están autorizados a quedarse a cuidarlos, entre otras razones que requieren tiempo de organización.

El gremio también cuestionó la decisión de apurar el retorno a la presencialidad. "En los últimos días hemos observado cómo, poco a poco, los casos de covid van disminuyendo. Esto es resultado de las restricciones y la consecuente disminución de la circulación de personas", aunque en "muchos de los departamentos de la provincia seguimos con un alto número de casos y de ocupación de camas críticas".

"Si se mantuvieran las restricciones, los casos bajarían más rápidamente, pero se insiste en reaperturas rápidas, incumpliendo las resoluciones del Consejo Federal de Educación sobre la presencialidad en las escuelas", dice el comunicado de Amsafe.

"Entendemos que estas definiciones del Ministerio de Educación son apresuradas y no responden a la situación epidemiológica que garantice escuelas seguras. Es fundamental cuidar la salud individual y colectiva para que disminuya la circulación del virus y que el sistema de salud, en situación crítica, no colapse. Como trabajadores y trabajadoras de la educación sabemos que la presencialidad es irreemplazable. Pero esa presencialidad debe ser cuidada, planificada, no sólo con los protocolos que se cumplen en el interior de las escuelas, sino también con una situación epidemiológica que así lo permita".

El gremio explicó que "cada docente de la provincia sigue enseñando, sosteniendo el vínculo con estudiantes y familias, haciendo grandes esfuerzos, poniendo todo de sí para que esto sea posible. Pero también sabemos que primero está la salud y la vida de quienes enseñamos y de quienes aprenden. Cuidando la salud se podrá garantizar el derecho a la educación". Y cerró con un pedido para que "las autoridades provinciales, municipales y comunales hagan cumplir las restricciones y cuiden a la comunidad".