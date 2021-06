Cuatro exfuncionarios de la Justicia federal de Rosario están denunciados por haber integrado durante la última dictadura una asociación ilícita dedicada a falsear declaraciones de detenidos, rechazar pedidos de hábeas corpus, encubrir y fraguar hechos en el contexto de un plan sistemático de represión ilegal. Los acusados son el exjuez Guillermo Tschopp, los exfiscales Pedro Tiscornia y Luis Vázquez, y el exsecretario judicial Horacio Claverié. La agrupación Hijos, querellante en la causa, reclamó que el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo de juez Marcelo Bailaque, cite a declaración indagatoria a los imputados.

"Creemos que es fundamental que se comience a analizar el rol que tuvo la parte civil de la dictadura con el plan sistemático de represión que se desarrolló en Argentina. Hay que avanzar sobre esas responsabilidades. Pedimos que se produzcan medidas, se llame a indagatorias para que avance la investigación", señaló Nadia Schujman, abogada y representante legal de Hijos en Rosario.



En agosto de 2018, Hijos presentó una denuncia contra Tschopp, titular del Juzgado Federal 2 de Rosario durante la dictadura, por su actuación en los casos de 16 personas que habían sido detenidas ilegalmente, torturadas e incluso desaparecidas. A partir de aquella denuncia, el fiscal federal Adolfo Villate inició una investigación que incluyó el análisis de 134 recursos de habeas corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo, y resolvió citar a indagatoria al exjuez, en junio de 2020. En la resolución de Villate se describen hechos padecidos por los detenidos que eran denunciados ante Tschopp, quien ignoraba las declaraciones.



"Su actitud (la del juez Tschopp) era la de un torturador más en el esquema de interrogatorio que tenían; a pesar de eso yo hago la denuncia de los apremios. En ese momento me pide los nombres y yo en las condiciones que estoy y con la actitud de él, no le puedo dar nombres porque me inhibía su actitud; yo no estaba ante la Justicia, estaba ante un cómplice de quienes me torturaron", declaró Esther Cristina Bernal, en el marco del debate del juicio Feced II y su testimonio está citado en la denuncia de la fiscalía.

Por este y otros hechos, el juez Bailaque decidió procesar al magistrado, que se desempeñó entre 1976 y 1983 en los tribunales federales de la ciudad. Además, Tschopp quedó imputado como partícipe de siete casos de homicidio.

En febrero pasado, Hijos presentó una nueva denuncia para que el exmagistrado sea investigado también por el delito de asociación ilícita junto con Tiscornia, Vázquez y Claverié, al entender que todos tenían "un fin establecido y una actuación organizada con permanencia en el tiempo como estructura delictiva". Los exfiscales están denunciados por no proceder cuando los detenidos denunciaban haber sido torturados en dependencias policiales y militares.