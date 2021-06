"Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!". De esta manera, el equipo de comunicación de Juan Martín del Potro confirmó este martes que el tandilense no será parte de la delegación argentina que viaje a la cita olímpica, que a su vez fue confirmada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Del Potro, medalla de bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016, tuvo su última operación de rodilla (la cuarta desde su lesión en 2018) en marzo de este año y trabajó para alcanzar su sueño de llegar a Tokio, gracias a su ránking protegido. Sin embargo, no llegó con los tiempos de recuperación.

El exnúmero 3 del mundo había jugado por última vez en el circuito de la ATP el 19 de junio de 2019, en el torneo de Queen’s, donde trastabilló en el césped londinense y se resintió de la lesión que arrastraba en la rótula derecha, fracturada en octubre de 2018, en Shanghai.

Desde entonces pasó por cuatro cirugías de rodilla: en junio de 2019 lo operó Angel Ruiz Cotorro, el médico de Rafael Nadal, en Barcelona; en enero del 2020 lo hizo Lee Kaplan, en Miami; siete meses después el encargado fue Roland Biedert, el hombre de confianza de Roger Federer, en Berna; y el último 23 de marzo lo intervino el tucumano Jorge Chahla, en Chicago.

El tandilense de 32 años, campeón de la Copa Davis con la Argentina en 2016, había mostrado recientemente parte de su entrenamiento con pelota en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires, en sus redes sociales, aunque con una férula protectora en la pierna.

La lista para Tokio

Por su parte, la AAT presentó a la Federación Internacional de Tenis (ITF) la nómina oficial de atletas para Tokio, cuyas pruebas de tenis se disputarán entre el 24 de julio y el 1° de agosto.

Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo forman parte de la lista preliminar. Los cuatro primeros tienen un lugar asegurado en Tokio, mientras que el resto de los jugadores deberá aguardar a que se defina el corte de clasificación que informará oportunamente la ITF.

La rosarina de 24 años disputará las pruebas de singles femenino y también la de dobles mixto junto a Zeballos, quien a su vez competirá en la modalidad de dobles masculino con Molteni. La otra pareja la conformarán Schwartzman y Bagnis siempre y cuando sumen el ránking necesario para estar entre los 32 equipos del cuadro principal.

Schwartzman, número 11 del mundo, es el único confirmado para la prueba de individuales masculino, en la que se puede presentar un máximo de cuatro jugadores. Luego de esta primera etapa, habrá un proceso de reasignación que finalizará el lunes 5 de julio, para contemplar posibles bajas de atletas incluidos en las listas presentadas este 22 de junio.

Es decir, los lugares de Aceptación Directa se reasignarán a los siguientes atletas mejor clasificados según el ránking del 14 de junio, con lo cual la lista definitiva de participantes para Tokio podría estar disponible recién a partir de esa fecha.