La Dirección Nacional de Migraciones hizo saber en las últimas horas el alto incumplimiento que ha detectado entre los viajeros que regresaron desde el exterior al país y que no guardaron el aislamiento obligatorio de siete días. En este grupo, el 40 por ciento de los infractores son rosarinos, señaló la titular de esa repartición, Florencia Carignano, al cabo de un relevamiento que realizó junto con agentes provinciales. La mitad de las casi 300 personas que arribaron a la provincia reside en el Gran Rosario.

El alerta cundió luego de que este fin de semana se informara de un joven que regresó desde Estados Unidos, guardó cuarentena en un hotel y mientras tanto se le detectó que había contraído coronavirus en la variante Delta, una cepa de reciente hallazgo y mayor agresividad.

"Fueron 287 personas que detectamos la semana pasada y que no habían cumplido con la cuarentena asignada, y esta semana serán otras tantas, quizás. En Rosario el incumplimiento es del 40 por ciento, y es preocupante para la ciudad y para el país realmente, porque todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande y por una sola persona se puede arruinar todo, si entra una variante nueva", expuso Carignano.

Agentes de Migraciones y de Provincia desplegaron la semana pasada un operativo para chequear la permanencia en sus domicilios de quienes habían regresado a Santa Fe en los últimos días provenientes del exterior. Así comprobaron que en 4 de cada diez casos la persona en cuestión había infringido la obligación de permanecer en cuarentena por siete días. Razón suficiente para iniciar una causa penal por infracción al Código Penal. El cargo es "propagación de pandemia" y se pena con 6 meses a dos años de prisión condicional.

La secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de Santa Fe, Julieta de San Félix, indicó que "el 50% de ingresos provenientes del exterior son personas que declaran estar viviendo en el Gran Rosario". "De las 517 personas que vinieron del exterior en las últimas dos semanas, 245 vinieron desde Estados Unidos", acotó.

La funcionaria apeló a la "responsabilidad individual y la solidaridad colectiva". Y marcó que "no es casual que la mayoría de las personas vengan de Estados Unidos y muchos tengan la variable Delta".

Desde Migraciones, Carignano observó el caso de Israel, donde la situación sanitaria salió de control –luego un manejo exitoso de la pandemia– a partir de un solo turista que regresó al país y no cumplió debidamente con la cuarentena. "Hay una gran proporción de gente que cumple, pero otra no y pone en riesgo a todo el resto. El daño una vez llegada esa instancia, ya está hecho y se proseguirá con la parte penal, pero no es cuestión. Hay que evitar que siga sucediendo", dijo la funcionaria nacional y adelantó que se reforzarán estos controles a viajeros.

En esta coyuntura, a todo viajero que arriba por Ezeiza se le impone la obligación de aislarse durante siete días y someterse a un test de coronavirus, aunque antes de viajar se hubieran hecho un PCR y diera negativo, como corresponde. "Mucha gente empieza a manifestar síntomas a los dos o tres días de haber ingresado, y si no se aísla, piensan que ya están inmunizados y en esos días contagian abiertamente", advirtió Carignano.

Los turistas que dan diagnóstico positivo de covid al arribar son alojados en un hotel, en confinamiento. Mientras tanto, el Instituto Malbrán indaga en qué variante de covid 19 ha contraído este paciente. El temor hoy es advertir la cepa Delta. Si es otra, entonces a la persona se la envía a su domicilio pero en ambulancia y bajo los recaudos del caso. Y allí es que descubrieron que el 40% de los viajeros, en el caso de Santa Fe, han incumplido con la orden de encerrarse por siete días.

"Si es una de las cepas que está circulando será un caso más, pero si es una de las que no está, nos genera un problema enorme a todo el país. Por un lado estamos vacunándonos, queremos abrir actividades, que los chicos vayan al colegio, una vida normal, y nada peor que en este momento ingrese una nueva cepa y empañe este esfuerzo", graficó Carignano.