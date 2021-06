El diputado nacional por Tucumán del Frente de Todos, y dirigente de La Bancaria, Carlos Cisneros, respaldó enérgicamente la gestión del gobernador Juan Manzur y se metió en la interna del gonierno provincial. En ese marco, cargó el actual vicegobernador, Osvaldo Jaldo, apuntó contra aquellos que “especulan políticamente” y ponen en tela de juicio la centralidad del gobernador.



“¡Hay un solo conductor en la provincia y se llama Juan Manzur!”, insistió el diputado Cisneros en un mensaje claro al bloque de oposición dentro del propio gobierno encarnado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo con apoyo de bussistas, macristas y radicales de Tucumán.

El legislador nacional aprovechó el último acto que compartió con Manzur para destacar también el rol social que desempeñó la Caja Popular de Ahorros durante la pandemia. “Hoy acompañé al gobernador a una firma de convenios con los colegios de ingenieros y arquitectos para la elaboración de proyectos para las 93 comunas, que serán financiados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, un organismo que no solo cumplió y cumple un rol clave durante la pandemia sino que honra su compromiso con el pueblo, esta vez devolviendo el dinero recaudado en el juego a la gente, dinero que ahora se materializará en obras públicas”.

El acto, que se realizó el úlitmo lunes en el Hipódromo de la ciudad, convertido hoy en vacunatorio oficial, comenzó con el mensaje de Cisneros. “Estamos aquí y hoy anunciado obras, articulando proyectos y recursos y demostrando que éste es un gobierno para todos, que no hay compartimentos estancos, que se pueden promover políticas de estado en beneficio de la gente sin especulación política, sin mezquindades”, expresó Cisneros, quien puntualizó: “En los partidos políticos hay un solo conductor. En los gobiernos hay un solo conductor, que en Tucumán es Juan Manzur. Eso lo tenemos que tener en claro, les guste o no a los provocadores de siempre. Desde que Manzur llegó al gobierno se apagaron los sueños de privatización de la Caja Popular de Ahorros. Se acabaron los sueños de hacer negocio con la Caja, y eso puso nerviosos a quienes no fueron bendecidos con los votos del pueblo”.

Tras criticar a la administración de Mauricio Macri y ponderar el gobierno de Alberto Fernández, Cisneros explicó que nada de esto sería posible si no fuera por el gobernador tucumano: “Tiene que ver mucho la gestión permanente de Manzur en Buenos Aires. Lo dije siempre y lo digo ahora: no hay ningún político que tenga los vínculos y las relaciones políticas y empresariales que tiene Juan Manzur. Tenemos que poner en valor esa experiencia”, concluyó.