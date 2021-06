El seleccionado de Brasil, que por rendimiento y calidad individual se mostró en un nivel por encima del resto de los equipos y es el gran favorito al título, jugará ante Colombia, en un nuevo compromiso por el Grupo B de la Copa América de la que es anfitrión.



Por el mismo grupo jugarán a las 18 Ecuador ante Perú en el estadio Olímpico de Goiania, con el español Jesús Gil Manzano, primer europeo en dirigir en la Copa América, como referí. El puntero del grupo es Brasil con seis unidades (dos partidos), seguido por Colombia con cuatro (tres), Perú con tres (dos), Venezuela dos (tres) y Ecuador uno (dos).

Brasil venció a Venezuela y a Perú y en ambos partidos dio la sensación de regular el ritmo, jugando a sabiendas de que el resultado iba a concretarse como una circunstancia lógica por motivo de su riqueza individual.



Da la impresión que Brasil, con Neymar, Casemiro, Gabriel Jesús, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Roberto Firmino y Richarlison entre los nombres más rutilantes, se entrena a la espera de la fase final, y ello no significa que toma en broma y con liviandad a los rivales, sino que de la sensación de una superioridad enorme.



Brasil, que busca su décima Copa América, la segunda consecutiva luego de ganarla en 2019 ante Perú, sabe que esta etapa es una formalidad y que se prepara, como prioridad, para eventuales cotejos ante Argentina y Uruguay en instancias definitorias.



No obstante para Brasil, Colombia no es un rival más y ello se debe a que le ha quedado una espina clavada desde el Mundial que organizó en el 2014, y en el cual perdió a Neymar ante los "cafeteros", en lo que para muchos brasileños fue el principio del fin más allá de la goleada sufrida ante los alemanes 7-1 en semifinales.



Fue el 4 de julio de 2014 en cuartos de final, en Fortaleza, cuando un rodillazo de Camilo Zúñiga en la espalda de Neymar sacó al actual astro del PSG del resto de la Copa del Mundo. Colombia es un seleccionado para respetar, con buenas individualidades aunque no está mostrando su mejor versión.



Si Colombia no complicó su clasificación es porque en este torneo se da que en grupos de cinco equipos avanzan a la siguiente fase los cuatro primeros, caso contrario estaría sufriendo, aunque de perder ante Brasil recién sabría si se clasifica en la última fecha.



En Colombia hay descontento con el DT Rueda, quien inició la eliminatoria para Qatar 2022 como técnico del seleccionado chileno, y la crítica apunta a que parece haber tomado la primera fase de la Copa América como un banco de pruebas.







Ecuador y Perú abren la jornada

Perú, dirigido por el entrenador argentino Ricardo Gareca, se enfrentará ante Ecuador, conducido por el también técnico argentino Gustavo Alfaro, en un encuentro válido por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa América de Brasil 2021.



Para el choque ante los ecuatorianos, Gareca realizará al menos tres modificaciones: en la zona defensiva Christian Ramos ingresará por Alexander Callens, mientras que en el mediocampo lo harán Wilder Cartagena y Raziel García, en reemplazo de Sergio Peña y Christian Cueva, respectivamente.

Desde que Gareca asumió como entrenador en marzo de 2015, Perú enfrentó a Ecuador en seis oportunidades, dos en partidos amistosos y los cuatro restantes de manera oficial. Los dos choques preparatorios terminaron con derrota de los peruanos, mientras que de los cuatros partidos oficiales, el representativo "inca" ganó tres y empató uno.