El secretario General Adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano responsabilizó a los empresarias por la suba de precios, pero advirtió que el Gobierno nacional debería tomar medidas más firmes para controlar esta escalada en tiempos de pandemia. "Yo creo que fallan en controlar la inflación. Los tipos siguen logrando su ganancia en desmedro de los trabajadores", aseguró durante una entrevista con AM750.

Moyano cuestionó la actitud de los empresarios que "ponen el grito en el cielo" cuando se les pide un bono. El dirigente sindical aseguró que "ellos tienen que dejar de ganar un poquito. De hecho siguen haciendo sus grandes negociados", explicó y como ejemplo a Mercado Libre, que floreció en pandemia y que "tiene más de 600 empleados todos flexibilizados y no reconoce el convenio colectivo. Pasó que Macri le habilitó una reforma laboral de hecho y luego el empresario se rajó del país".

Por otra parte, Moyano puso énfasis en la falta de control de los sectores con poder de injerencia en los precios que afectan a la sociedad argentina. "Veo que desde el Ministerio de Trabajo no hay un control sobre el trabajo en negro, desde el Ministerio de Producción no hay un control sobre la inflación. La verdad que no sé porque los políticos fallan en estar en defensa del salario, en defensa de los alimentos, de lo que consumen los trabajadores", dijo.

Moyano también hablo de Juntos Por el Cambio en marco de las elecciones y descartó su injerencia en los resultados. "Yo creo que más allá de la bronca que hay en la gente por los problemas económicos, por la vacunación o por la inflación; creo que cuando haya elecciones no vamos a volver nuevamente a los cuatro años de liberalismo que es precisamente lo que más daño le ha causado a los abuelos, a los nietos. Los que van a pagar la deuda que nos dejaron", concluyó.