Durante el primer día de vacunación contra la covid-19 para mayores de 18 años sin comorbilidades, se asignaron 1.500 turnos en el Centro de Convenciones de Limache de la ciudad de Salta.



“Hoy vemos una gran concurrencia en el vacunatorio. Del total de turnos otorgados a mayores de 18 años, hasta el momento, asistió el 100 por ciento, no faltó nadie”, sostuvo la coordinadora general del Centro de Recuperación Covid-19, Carmen de la Serna.

Además, la funcionaria dijo que “en este grupo etario se aprecia una mayor predisposición para administrarse la vacuna.”

De la Serna comentó que se continúa con la Campaña Nacional de Vacunación a mayores de 30 años, que asisten por demanda espontánea, “instamos a estas personas a que se acerquen para inocularse”, convocó.

Desde el vacunatorio de Limache informaron que las vacunas que se están aplicando en el dispositivo son la AstraZeneca como primera dosis y la segunda dosis de la Sinopharm.

Sobre el tiempo de espera desde que una persona llega hasta que es inmunizada, la funcionaria añadió que es “rápido y no debe esperar más de 20 minutos”.

Entre los vacunados estuvo Luciana, de 19 años, que recibió la vacuna AstraZeneca. “Ni siquiera sentí el pinchazo, tengo mucho miedo a las agujas, pero no he sentido nada. La gente me trató re bien, me explicaron todo, muy organizado. Solicito a las personas que se vacunen así podemos salir, tenemos la oportunidad de vacunarnos y encima la dudan, estaría bueno que vengan y se vacunen”, contó.

También Álvaro, de 18 años, se aplicó la AstraZeneca. “Está bueno poder vacunarme, para prevenir que me pase algo más grave o tener que terminar en un hospital”, opinó.

Por su parte, Marcelo, de 22 años, se inoculó la AstraZeneca y afirmó que con la vacuna se siente "más protegido, ya que, si en algún momento me contagio, la enfermedad será más leve. Pensé que me iba a doler, pero no sentí nada”.

Casos nuevos

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que en las últimas 24 horas se notificaron 740 casos nuevos en la provincia, de los cuales 690 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 50 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 490 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con covid-19.

En la jornada del martes 22 se notificaron 1165 testeos, de los cuales 353 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 30 por ciento de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 57.282 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 49.621, lo que representa el 87 por ciento.

Hay 233 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 119 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por covid-19 en Salta suman 1.633.

En el departamento Capital se registraron 364 contagios, mientras que en las zonas más cercanas, Cerrillos sumó 31 positivos; Chicoana, 16; General Güemes, 31; Guachipas, 3; La Caldera, 3; La Viña, 15, y Rosario de Lerma, 18.

En la zona norte, en tanto, Rivadavia contabilizó 20 casos; Orán, 28 y San Martín, 32.

En los Valles Calchaquíes y la Puna, el departamento Cachi registró 5 contagios; Cafayate, 27; Iruya, 7; Los Andes, 4; Molinos, 10; San Carlos, 11 y Santa Victoria, 11.

En la zona sur, Rosario de la Frontera acumuló 8 casos; Metán, 28; La Candelaria, 2 y Anta, 66.