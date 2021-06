Tras el duro testimonio que Britney Spears brindó ante una corte de Los Ángeles sobre la controvertida tutela que ha gobernado su vida por trece años, su expareja, el cantante Justin Timberlake, utilizó las redes sociales para compartir un mensaje de apoyo a la artista.



"Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, no importa cuánto tiempo haya pasado ... lo que le está sucediendo simplemente no está bien", escribió el actor en su cuenta de Twitter.



Además, sostuvo que "a ninguna mujer se le debe restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo", al tiempo que señaló que "nadie debería nunca ser retenido en contra de su voluntad ... o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que han trabajado tan duro".

Aquel mensaje hace referencia a la denuncia realizada por Spears durante la audiencia celebrada este miércoles, cuando contó que, como parte de la tutela ordenada por la Corte, se vio obligada a usar métodos anticonceptivos que impidieron concretar su deseo de tener hijos.

Por último, Timberlake cerró el hilo de Twitter con el siguiente mensaje: "Jess (Biel) y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiera".

El exmiembro del grupo musical Nsync mantuvo una relación con Britney Spears desde finales de los 90 hasta 2002, luego de conocerse como estrellas infantiles cuando ambos formaban parte del elenco de "The All New Mickey Mouse Club".



Sin embargo, muchos usuarios de las redes criticaron el mensaje del cantante, al cuestionar la actitud que el músico tuvo con Spears en el pasado.

En febrero, Timberlake le ofreció disculpas públicas por su actitud en el pasado, de la cual ahora se arrepiente, y que fueron mencionadas en el reciente documental Framing Britney Spears (Inculpando a Britney Spears), que aborda su ascenso al estrellato y su caída.

La audiencia del miércoles fue la primera vez en la que se reveló de manera pública el arreglo legal que comenzó en 2008 cuando su padre, Jamie Spears, junto con el abogado Andrew Wallet, fueron nombrados tutores de su patrimonio multimillonario, valuado en 60 millones de dólares, luego de una serie de problemas personales muy publicitados.



Después de que Wallet renunciara a su función en 2019, Jamie Spears fue el único responsable de supervisar las finanzas de su hija hasta que un juez nombró a Bessemer Trust en noviembre de 2020 como cotutor.



La cantante describió su tutela como "abusiva" y dijo que solo quiere recuperar su vida, por eso solicitó poner fin a aquella disposición ordenada por la Corte sin la condición de tener que aprobar una evaluación de salud.

"Solo quiero recuperar mi vida", aseguró.