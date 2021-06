En el marco de la campaña internacional "Acompañe, no castigue", para replantear una nueva política de drogas, organizaciones de la ciudad se suman a la iniciativa. Mañana, a las 9.30 en la plaza Pringles, la organización Miradas entregará barbijos con la leyenda “Sin Despenalización no hay Salud Mental". Se trata de la consigna que este año levantarán las más de 100 organizaciones del país que se suman a la iniciativa global de concientizar acerca de los daños que causa la criminalización de las personas estigmatizadas por el uso de drogas. En Argentina, se pide especialmente la modificación urgente de la Ley 23.737 para contar con una política de drogas no punitiva. "Creemos que es inexplicable que siga vigente la actual ley de drogas que criminaliza y persigue a los usuario/as, desconociendo el Fallo Arriola y sobre todo, avasallando los Derechos Humanos", dijo Fabián Peralta referente de Miradas.